Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

Для повышения отказоустойчивости и обеспечения бесперебойной работы своих систем банк «Открытие» реализует проект целевых центров обработки данных (ЦОД). В собственном дата-центре компании будет расположена основная часть ИТ-инфраструктуры. Резервной площадкой станет ЦОД «Компрессор» ИТ-компании «Крок». В банке ожидают, что экономически оправданный эффект от проекта будет достигнут в течение трех лет.

Банк «Открытие» будет использовать дата-центр «Компрессор», входящий в сеть отказоустойчивых ЦОД ИТ-компании «Крок», в качестве резервного. До конца 2020 г финансовая организация планирует построить собственный центр обработки данных и начать консолидацию основной части ИТ-инфраструктуры на его базе.

До введения в эксплуатацию основного ЦОД все оборудование банка и других компаний группы «Открытие» будет сосредоточено в дата-центре «Крок». Сейчас оно размещено на разрозненных серверных площадках в нескольких регионах России, которые имеют разный уровень надежности и разные графики обслуживания. Это усложняет процессы проведения плановых работ по обслуживанию программного обеспечения и оборудования. Консолидация инфраструктуры на одной площадке повысит уровень доступности ИТ-сервисов банка, а также сократит время обслуживания информационных и бизнес-систем. Ее перенос будет выполняться поэтапно, чтобы исключить влияние этого процесса на работу систем банка.

Для банковских сервисов и бизнес-приложений скорость доступа к площадке особенно критична. Она зависит в том числе и от расстояния между площадками системы распределенных ЦОД. Так как теперь ИТ-инфраструктура будет сосредоточена в едином резервном дата-центре, производительность увеличится за счет уменьшения задержки сигнала (latency).

«По мере роста цифровых каналов банки предъявляют все более высокие требования к доступности бизнес-систем. Любой простой обходится слишком дорого и сказывается на лояльности клиентов. Поэтому компании ищут способы свести к минимуму возможности сбоев в своих операциях. Для этих целей подходит использование резервного дата-центра для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов. Разместив оборудование в нескольких надежных дата-центрах, банк повысит доступность своих ИТ-систем и цифровых сервисов для клиентов», — сказал Ренат Сайфутдинов, руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур ИТ-компании «Крок».

Кроме того, размещение в ЦОД уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability по сертификации одного из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов Uptime Institute — также гарантирует надежную работу финансовой организации.

ЦОД «Компрессор» соответствует стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS, что обеспечит безопасность электронных финансовых операций. На сегодняшний день в дата-центре также разместили свои данные банк «Зенит», «Нордеа банк», банк «Интеза», «Туту.ру», Avon, Castorama, KDL и другие российские и международные организации.

«Наш банк представлен по всей стране и входит в десятку крупнейших в России. Банк исполняет крайне важную социальную функцию, поэтому при выборе дата-центра определяющим фактором были подтвержденные независимой экспертизой надежность и доступность основных элементов ЦОД. Безусловно, многие операторы дата-центров заявляют о наличии этих параметров, однако подтвердить это может успешное прохождение аудитов ЦОД и наличие специализированных сертификатов Uptime Institute. Использование высоконадежного дата-центра "Компрессор" минимизирует как время плановых простоев, так и количество аварийных отключений систем», —отметил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Банк «Открытие» станет одним из самых крупных заказчиков, размещаемых в ЦОД. Для размещения оборудования полностью выделен машинный зал с 200 стойко-местами. Специалисты «Крок» адаптировали инженерную инфраструктуру для корректной бесперебойной работы и удобства эксплуатации вычислительного оборудования банка. Также ИТ-компания разработала специальную схему размещения стоек для наиболее эффективного охлаждения серверов, чтобы исключить возможность их перегрева. В соответствии с техническими требованиями банка вмонтирована структурированная кабельная система, а также полностью перестроена существующая система кабельных каналов. В России это одна из первых инсталляций подобного уровня, отмечают в банке. Такая система позволяет объединить размещаемое в ЦОД оборудование, упростить и повысить эффективность эксплуатации сетевой инфраструктуры.

Другие материалы рубрики

«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ

AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет

CNews на новой высоте: 275 тыс. человек в сутки

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

Техника

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта