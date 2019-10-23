Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис»

На саммите и экономическом форуме «Россия-Африка 2019», который проходит в Сочи с 23 по 24 октября, Дмитрий Комиссаров, член правления АРПП «Отечественный софт» и генеральный директор компании «Новые Облачные Технологии», объявил о начале поставок российских программных решений «МойОфис» в Республику Бурунди. Интеграцию решения выполняет бурундийская IT-компания INGO Tech s.a.r.l.

Выход на африканский рынок состоялся в рамках реализации государственной стратегии развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и странами Африки. Саммит, который проходит по инициативе президентов России и Египта, собрал более 50 глав государств африканского континента.

«Мы тщательно проанализировали существующие мировые офисные программы и приняли решение приобрести 300 лицензий российского офисного пакета МойОфис, который способен удовлетворить наши потребности. Это современный, функциональный продукт с высоким уровнем защищенности, он позволяет развернуть защищенную облачную инфраструктуру для работы с документами и электронной почтой внутри существующих информационных систем правительства Бурунди», — сказал Вилли Нямитве, старший советник президента Республики Бурунди.

Объявленная поставка предусматривает передачу 300 лицензий «МойОфис Профессиональный» Правительству Бурунди и создание частного облака для совместной работы с документами и файлами внутри государственной информационной системы. Для российского разработчика программного обеспечения «МойОфис» это первый международный контракт, сейчас он находится на стадии внедрения.

«По независимым оценкам аналитических агентств, количество персональных компьютеров в Африке к 2025 году превысит 200 млн штук. Правительство Республики Бурунди следует трендам цифровизации и первым из африканских стран сделало шаг к внедрению безопасного офисного программного обеспечения. Контракт не только подтверждает высокий интерес к российскому продукту МойОфис на международном рынке, но и закладывает основы сотрудничества по образовательным инициативам. Уверен, что позитивный опыт сотрудничества с Бурунди и дальнейший рост экономики стран африканского региона приведут к увеличению доли рынка российского ПО в мире», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые Облачные Технологии».

В связи с динамическим развитием страны и потребностью в переходе на электронный документооборот Администрация Президента вместе с правительством Республики Бурунди искали решение, которое отвечало бы трем функциональным критериям: совместная работа с документами, защищенная облачная инфраструктура, мобильность и кросс-платформенность.

Интеграция решения займет несколько месяцев. Африканские партнеры уже изучили особенности продукта и провели его расширенное тестирование. Помимо высокой надежности ПО, защищенности и безопасности документов, сотрудники администрации президента Бурунди и правительства республики оценили удобство совместной работы в облаке и возможность использования мобильных устройств. Они оценили также, что интерфейс офисного пакета полностью переведен на несколько иностранных языков, в том числе на французский, английский и испанский.