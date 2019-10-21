МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry

«Лаборатория Касперского» с недавнего времени обеспечивает кибербезопасность всех медицинских организаций Республики Башкортостан. Поскольку они работают в критически важной сфере здравоохранения, им крайне необходима качественная всесторонняя защита от всего многообразия угроз. Для этих целей было выбрано комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса» и специализированный защитный продукт «Kaspersky Security для почтовых серверов».

Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Республики Башкортостан отвечает за формирование и стратегию развития единой информационной системы в регионе. С точки зрения кибербезопасности, приоритетом для МИАЦ является обеспечение единой информационной защитой всего цифрового контура системы здравоохранения республики, а также рабочих мест всех сотрудников медицинских организаций. Именно поэтому в МИАЦ было развернуто комплексное решение «Kaspersky Security для бизнеса», которое позволяет создать единую надежную систему безопасности даже в больших распределенных организациях. В качестве отдельного вектора защиты было выбрано решение «Kaspersky Security для почтовых серверов», что позволило обезопасить МИАЦ и медицинские организации республики от спама и других угроз, проникающих через электронную почту.

«Обеспечение информационной безопасности в сфере здравоохранения в последние годы приобретает особую актуальность, так как информационные технологии все глубже интегрируются в деятельность медицинских организаций. В республике создана и развивается Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, на каждого жителя создана электронная медицинская карта. Автоматизированные рабочие места медицинского персонала должны быть обеспечены комплексной защитой, ведь речь идет о персональных данных особой категории значимости – о состоянии здоровья. Поэтому наличие защитного программного обеспечения – одно из необходимых условий для выполнения данного требования. Решения "Лаборатории Касперского" позволяют "закрыть" самые актуальные задачи, обеспечив не только высокое качество защиты, но и удобство работы», – отметил заместитель директора по информатизации Медицинского информационно-аналитического центра Аскар Муртазин.

«Медицинский информационно-аналитический центр взаимодействует со всеми медицинскими организациями и обрабатывает получаемые от них большие объемы статистических данных. А значит МИАЦ нужна не просто качественная, но и унифицированная для всех система кибербезопасности, а также гарантия сохранности критически важной информации. Благодаря широкому набору технологий нового поколения и гибким настройкам решения "Лаборатории Касперского" позволяют выполнить оба требования. В частности, единая консоль управления с возможностью визуализации значительно упрощает контроль периметра защиты всей цифровой системы. А передовые технологии распознавания киберугроз, в основе которых лежат алгоритмы машинного обучения, обнаруживают даже новые и еще не известные угрозы», – сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

«Kaspersky Security для бизнеса» – комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно гарантирует сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя сложные APT-атаки.

«Kaspersky Security для почтовых серверов» защищает корпоративную сеть от угроз, проникающих через почтовый трафик. В частности, интеллектуальный фильтр отсекает весь спам, а технологии нового поколения распознают и блокируют вредоносные вложения и фишинг.