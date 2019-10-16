Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и ЭОС, разработчик систем автоматизации документооборота и управления корпоративным контентом, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты, согласно которым система электронного документооборота «Дело», автоматизированный информационный комплекс «Надзор» и система управления корпоративным контентом eDocLib, разработанные ЭОС, совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, произведенными «Аладдин Р.Д.».

Тестовые испытания проводились в операционных системах Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), «Альт 8 СП», «Альт рабочая станция 8», «Лотос ОС», «Ред ОС 7.1» и «Ред ОС 7.2» при поддержке программного обеспечения «Единый клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Кроме этого, в ходе тестирования была подтверждена работоспособность и корректность совместного функционирования комплекса защиты информации на сервере от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или неправомерного изъятия Secret Disk Server NG и системы электронного документооборота СЭД «Дело».