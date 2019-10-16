Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta

ПО Софт Интеграция Электроника

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и ЭОС, разработчик систем автоматизации документооборота и управления корпоративным контентом, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты, согласно которым система электронного документооборота «Дело», автоматизированный информационный комплекс «Надзор» и система управления корпоративным контентом eDocLib, разработанные ЭОС, совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ, произведенными «Аладдин Р.Д.».

Тестовые испытания проводились в операционных системах Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), «Альт 8 СП», «Альт рабочая станция 8», «Лотос ОС», «Ред ОС 7.1» и «Ред ОС 7.2» при поддержке программного обеспечения «Единый клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Кроме этого, в ходе тестирования была подтверждена работоспособность и корректность совместного функционирования комплекса защиты информации на сервере от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или неправомерного изъятия Secret Disk Server NG и системы электронного документооборота СЭД «Дело».

Другие материалы рубрики

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников

Как менялась популярность языков программирования год от года

Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн»

Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Техника

Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM

Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner