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«Манго телеком» обновила SMS-сервис для CRM

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Манго телеком» представила обновление SMS-сервиса для облачной коммуникационной платформы Mango Office с расширенными возможностями интеграций.

Несмотря на распространенность мессенджеров, в бизнесе классические короткие сообщения по-прежнему представляют собой более универсальную возможность информировать клиентов.

Кроме решения маркетинговых задач, SMS используют в рамках клиентского сервиса, а также с целью поддерживать контакт в процессе многоэтапных сделок или доставки покупок.

«Манго Телеком» полностью переработал подход к SMS на своей платформе — с уклоном в сторону автоматизации этого канала с помощью данных из CRM.

Виртуальная АТС Mango Office подключается к CRM-системам (уже поддерживаются Битрикс24 и amoCRM) в качестве SMS-провайдера. Его могут активировать совершенно разные функции — от оповещений по выбранным сегментам клиентской базы до запуска триггерных цепочек сообщений.

Полностью настраиваемый и персонализируемый шаблон SMS можно прикрепить к любому этапу воронки продаж. И при этом — что делает сервис еще полезнее — CRM с помощью Mango Office способна синхронно извещать менеджеров о важных событиях. Например, отсылать напоминание ответственному специалисту о необходимости выставить счет или мгновенно уведомлять руководителя о том, что важный клиент отказывается от сотрудничества.

«Манго Телеком» предлагает комплексный бизнес-функционал SMS, на котором реализованы и несколько нестандартных инструментов. Если в компанию звонит потенциальный клиент, которого нет в базе, и звонок по какой-то причине не принят, то Mango Office позволяет автоматически отправить SMS-сообщение с извинениями и гарантиями, что менеджеры свяжутся с этим клиентом самостоятельно через несколько минут.

Кроме возможности не терять лиды, система помогает продающим подразделениям наладить контакт потенциального клиента с персональным менеджером. После завершения телефонного разговора можно автоматически отправлять «визитную карточку», чтобы в будущем клиент не терял связь со своим консультантом.

Историю всех сообщений Mango Office сохраняет в карточках клиентов в CRM и напрямую из карточек дает возможность отправлять SMS в ручном режиме.

«Платформа Mango Office стала первым облачным решением, где для интеграций с CRM на таком уровне одновременно реализована работа с короткими сообщениями и голосовая связь», — отметили в «Манго Телеком».

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