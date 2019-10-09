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Банк «Сфера» усилил защиту клиентов от сомнительных операций с помощью системы FBR

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Цифровой банк для бизнеса «Сфера» завершил проект по внедрению AML-системы нового поколения для защиты банков и предпринимателей от сомнительных операций, которую разработала компания AML Technology.

«Система управления комплаенс-рисками FBR» анализирует и автоматически выявляет все основные разновидности сомнительных операций, которые определяет Центробанк. Для этого используется набор проверенных на практике правил рекомендаций для малого и среднего бизнеса. При изменении требований ЦБ служба рисков может быстро и гибко изменить в системе настройки правил и скорректировать ее работу.

Проект по внедрению системы FBR в банке «Сфера» стартовал в январе 2019 г. К августу внедрение завершилось. Затем, в течение двух месяцев разработчики наблюдали эффективность работы системы в «боевых условиях», оценивали скорость работы и другие показатели. Сейчас система работает на полную мощность и отслеживает операции всех клиентов банка в сегменте малого и среднего бизнеса.

Система состоит из нескольких ключевых модулей: мониторинг и проверка операций, управление правилами выявления сомнительных операций, конвейер обработки клиентов, KYC (знай своего клиента), цифровая идентификация клиента, рабочее место сотрудника риск-департамента, модули запроса документов, проведения онлайн-встреч с клиентами, получения и разбора внешних выписок, хранения досье и модуль complience protection.

В банке считают, что система FBR позволит нарастить привлечение клиентов без увеличения операционных затрат на риск-департамент — за счет высокого уровня автоматизации работы сотрудников комплаенса по выявлению сомнительных операций и работе с клиентами, совершающими такие операции.

«Новая система управления комплаенс-рисками снизит риск вовлеченности банка в проведение сомнительных операций — за счет внедрения контроля операций до их проведения, автоматических инструментов приостановки операций клиентов, снижения лимитов на отдельные типы операций», — сказал генеральный директор AML Technology Артем Верба.

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