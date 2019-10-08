Oracle представила Java SE 13

Oracle объявила о выпуске версии Java SE 13 (JDK 13). Этот релиз демонстрирует неизменную приверженность Oracle ускорению инноваций предприятиями и сообществом разработчиков за счет предсказуемого выпуска усовершенствований в рамках шестимесячного цикла обновления функций (Feature Release Cadence).

Oracle JDK 13 повышает продуктивность труда разработчиков за счет увеличения производительности, стабильности и безопасности платформы Java SE и JDK. Новая версия также включает две ознакомительных возможности: Switch Expressions, расширяющие команду выбора switch так, что ее можно использовать как оператор или как выражение (JEP 354), и добавление текстовых блоков в язык Java (JEP 355).

Ознакомительные версии, представленные в JEP 12, предоставляют разработчикам полностью специфицированные и реализованные функции для тестирования с целью сбора отзывов для последующего их включения в качестве стандартных элементов языка. Разработчикам рекомендуется при их использовании учитывать, что в следующем релизе они могут быть изменены или удалены. Ознакомительные функции являются важной частью новой модели выпуска версий и обеспечивают более широкое участие сообщества разработчиков в создании окончательного варианта новых функций. Они также улучшают качество и производительность финальных версий, когда эти функции становятся общедоступными

Oracle JDK 13 заменяет собой Oracle JDK 12 и предлагает плавный переход благодаря инкрементальным изменениям в новой версии. В соответствии с планами выпуска критических обновлений Oracle намерена подготовить как минимум две модификации этой версии до того, как будет выпущена версия Oracle JDK 14, запланированная на март 2020 года. Шестимесячный цикл выпуска продолжает гарантировать предсказуемость. Со времени перехода на него в сентябре 2017 года выпущено уже пять новых версий.

В новой версии Java реализованы следующие предложения по улучшению (Java Enhancement Proposals, JEP).

JEP 350: Dynamic CDS Archives повышает удобство использования функции Application Class-Data Sharing, улучшая параметры запуска и ресурсоёмкости.

JEP 351: ZGC – Uncommit Unused Memory улучшает управление памятью, возвращая неиспользованную динамическую память в операционную систему / контейнер.

JEP 353: заново реализует устаревший Socket API чтобы упростить его поддержку, отладку и обеспечить интеграцию с пользовательскими потоками, известным как файберы.

JEP 354: Switch Expressions (ознакомительная версия) упрощают повседневное кодирование и подготавливает почву для будущих функций, таких как сопоставление объектов с образцом (JEP 305).

JEP 355: Text Blocks (ознакомительная версия) упрощает задачу использования в выражениях текстовых строк, занимающих несколько строк исходного кода.

Более подробная информация о JDK 13 представлена в документации по JDK 13.

Oracle также продолжает предлагать подписку на Oracle Java SE. Для клиентов это привлекательная по цене и гибкая возможность получения лицензий на Java SE и поддержку для необходимых систем в течение требуемого срока. Данное предложение облегчает предприятиям и разработчикам доступ к регулярным выпускам проверенных и сертифицированных обновлений Java SE 7, 8, 11, 13 и более поздних версий, касающихся производительности, стабильности и безопасности, непосредственно от распорядителя Java. Как и в предыдущих выпусках Java SE, Oracle продолжает руководить разработкой и внедрением большинства усовершенствований в Java SE, в том числе в JDK 13, и взаимодействовать с экосистемой Java-разработчиков, чтобы продуманно развивать эту платформу.

«Версия JDK 13 – результат общеотраслевой разработки, включающей открытый анализ, еженедельные сборки и широкое сотрудничество инженеров Oracle и членов мирового сообщества разработчиков Java через OpenJDK Community и JCP, – сказал Джордж Сааб, вице-президент Oracle по разработке платформы Java. – Цель всегда состоит в том, чтобы сделать последние инновации в платформе Java SE Platform и JDK легкодоступными для разработчиков во всем мире. Мы приглашаем сообщество поделиться своим опытом работы с Java SE 13, продолжаем вносить свой вклад и помогать в будущих релизах делать Java еще лучше».

«Java по-прежнему является важной технологией для Siemens, поскольку многие унаследованные приложения основаны именно на Java, также с использованием Java выполняются новые разработки. Поэтому для повышения уровня безопасности нам необходимо всегда получать самые последние патчи», – отметил Ханс-Мартин Шульце, руководитель Siemens Information Technology по ИТ-стратегии.

Java является самым популярным языком программирования в мире и наиболее широко используемым языком для профессиональной разработки ПО. Кроме того, Java -- выбор №1 для облачных решений: в мире насчитывается более 45 млрд активных виртуальных машин Java. Java также является языком № 1 для реализации современных технологических тенденций, включая аналитику, искусственный интеллект, инструменты непрерывной интеграции, DevOps, микросервисы и социальные сети.