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«Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус»

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе Big Data

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, вошел в состав межотраслевого проектного консорциума «Автодата.рус», созданного по инициативе некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» НП «ГЛОНАСС».

Миссия консорциума – объединить усилия организаций автомобильной, телекоммуникационной и ИТ отраслей, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов развития и инноваций для ускорения внедрения в России интеллектуальных транспортных и коммуникационных решений. Участники консорциума стремятся удовлетворять потребности общества в мобильности и безопасности на транспорте.

Всего в консорциум вошли более 60 организаций, среди них: «Соллерс», группа «ГАЗ», «Электронный паспорт», Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития РФ, Федеральное дорожное агентство, «Автодор», инновационный центр «Сколково», «Абсолют страхование», МАДИ, МФТИ, Сколтех, ИТ-компании, разработчики платформ и пр.

Одна из задач консорциума – создание национального массива «больших» автомобильных данных – сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата». Она будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это информация о здоровье человека, эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях и географии использования. Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 млн руб. и предусматривает проектирование платформы «Автодата», создание функциональных макетов сервисов на ее базе, включая макеты «Умной дорожной сети», «Умной автомобильной магистрали» и страховой телематики.

«Компания "Рексофт" погружена в проект "Автодата" практически с момента его запуска. Мы принимали активное участие в первом этапе проекта, а именно в формулировании общих требований к платформе, а затем концепции и предварительной ее архитектуры, – сказал Александр Егоров, генеральный директор компании "Рексофт". – Вступление в консорциум стало для "Рексофт" логичным шагом в совместной работе с лидером проекта "Автодата" НП "ГЛОНАСС" и другими участниками консорциума».

Напомним, что «Рексофт» выполнил проект по созданию российского агрегатора логистических услуг – экспедиционной платформы Agorafreight. По данным разработчика, в настоящий момент этот сервис использует миллионы тарифов от логистических и транспортных компаний со всего мира и предлагает практически мгновенные онлайн расчеты для перевозок между Китаем, Вьетнамом, США, Индией, ЕС и Россией.

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