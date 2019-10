Cisco повысила безопасность платформы Webex

Cisco представила расширение Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, которое делает использование инновационной платформы Cisco Webex еще удобнее и еще безопаснее.

95% компаний, входящих в список Fortune 500, выбирают приложения Cisco для организации удаленного взаимодействия между сотрудниками. В то же время Cisco — крупнейшая в мире компания в области кибербезопасности. Эти два факта говорят сами за себя: когда потребуется высококачественная и безопасная совместная работа — Cisco всегда придет на помощь.

Реализованные в решении Cisco Webex технологии информационной защиты широко известны. Это и сквозное шифрование, которое защищает данные в ходе их передачи, хранения и использования, и многоуровневый функционал информационной безопасности, непрерывный мониторинг которого обеспечивает соответствие жестким внутренним и внешним стандартам. В этот раз компания представляет расширение Cisco Webex Control Hub Extended Security Pack, где полнофункциональный брокер безопасного облачного доступа Cisco Cloudlock CASB для приложения Webex Teams соединен с нативными функциями Webex для защиты от вредоносного ПО на основе технологии Cisco Talos ClamAV в облаке Webex Cloud.

Простота приобретения и внедрения. Сегодня заказчики могут приобрести новый вертикально интегрированный, простой в установке набор инструментов вместе с подпиской на Webex.

Возможность совместной работы за пределами компании (cross-company collaboration) учитывалась уже при разработке пакета: Cloudlock CASB поддерживает политики предотвращения утечки данных (Data Loss Prevention, DLP), защищая пользователей, даже когда они работают за пределами своей организации.

Полнофункциональная защита от вредоносного ПО. Решение защиты от вредоносного ПО ограждает от троянов, программ-вымогателей и т.п. даже при работе на персональных или неуправляемых устройствах или при взаимодействии с внешними пользователями.

«Новый пакет Webex Extended Security Pack обеспечивает необходимую защиту конфиденциального взаимодействия и в рамках компании, и при совместной работе с нашими заказчиками, партнерами и поставщиками. Функционал Cloudlock CASB разворачивается очень легко, он предотвращает потери данных как внутри, так и вне компании. Это дало нам возможность обеспечить высокое качество взаимодействия на открытой современной платформе для совместной работы, не забывая о защите важных файлов и контента. Мы возлагаем большие надежды на новый функционал защиты от вредоносного ПО, который в составе пакета будет защищать нас от троянов, вирусов и программ-вымогателей, даже если файлы поступают от внешних пользователей», - отметил Йенс Уле (Jens Uhle), системный архитектор и менеджер международных проектов компании Wacker Chemie AG в области унифицированных коммуникаций

Непосредственно перед публикацией этого анонса компания Gartner в очередной раз в своем отчете, посвященном решениям для телеконференций (2019 Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions*), признала Cisco лидером. В этой сфере Cisco неизменно лидирует с момента первой публикации отчета. В отчете за 2019 год Cisco получила высшие баллы по категориям «полнота концепции» (completeness of vision) и «возможность реализации» (ability to execute). Читайте полный текст отчета и блог, посвященный этому событию.

«Мы гордимся признанием наших заслуг. Мы рассматриваем это как очередное подтверждение правильности нашей концепции, высокую оценку наших успехов за последние несколько лет и как признание со стороны заказчиков, — сказал Абхай Кулкарни (Abhay Kulkarni), вице-президент Cisco по продуктам Webex Meetings. — Мы считаем, что залогом успеха Webex у заказчиков стали высочайшее качество видео в сочетании с обширным портфолио продуктов для видеоконференций, реальные гибридные сервисы, доверие и информационная безопасность, а также когнитивный и ИИ-функционал».