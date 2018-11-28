Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку

Основанная в России компания Parallels, специализирующая на разработке виртуальных машин, может быть приобретена канадской корпорацией Corel. По информации CNews, речь идет о продаже только одного из подразделений Parallels, производящего продукты для массовых пользователей.

Techcrunch узнал о продаже Parallels

Канадская корпорация Corel договорилась о покупке базирующейся в США компании с российскими корнями Parallels, разрабатывающей продукты в области виртуальных машин и удаленного запуска приложений. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Techcrunch.

Издание утверждает, что часть сотрудников Parallels уже в курсе предстоящей сделки, оставшимся об этом будет объявлено в ближайшее время. Сумма предстоящей сделки остается неизвестной. Утверждается, что после продажи Parallels останется в Corel независимым подразделением.

Пресс-службы Corel и Parallels к моменту публикации этого материала не смогли не ответить на вопросы Techcrunch. Основной владелец Parallels Сергей Белоусов к моменту публикации также не ответил на запрос CNews.

Источник CNews на ИТ-рынке слышал об этой сделке. По его данным, речь идет о покупке не всего холдинга Parallels, а о покупке одной из входящих в него компаний. Она называется также Parallels и производит виртуальные машины для массового рынка и для малого и среднего бизнеса. Серверные продукты остаются в другой компании холдинга – Virtuozzo.

Как образовалась Parallels

Parallels была основана в 1994 г., и первоначально называлась Standart & Western Software (Swsoft). Компанию основали Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Она занималась заказным программированием. Через некоторое время штаб-квартиру компании перенесли в Сингапур.

Основатель и основной владелец Parallels Сергей Белоусов

В первой половине 2000-х Swsoft приобрела российские компании Plesk и Parallels. После этого объединенная компания получила название Parallels, а ее основным продуктом стала одноименная виртуальная машина для MacOS. Главный офис компании был перенесен в США.

Также компания разрабатывает виртуальные машины для Windows и Linux, продукт для удаленного запуска приложений Parallels Remote Application Server и мобильное приложение для удаленного доступа Parallels Access.

В своей истории Parallels заключила несколько сделок. Были приобретены конкурент компании – Sphere, немецкий производитель решений для автоматизации хостинга ModernGigabyte и разработчик приложений удаленного доступа 2X Software.

Кто владеет Parallels

Основными акционерами Parallels являются Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Компания несколько раз привлекали венчурные инвестиции. В 2005 г. фонды Insight Venture Partners, Bessemer Venture Partners и Intel Capital приобрели долю в компании за $12,5 млн. В 2009 г. фонд Almaz Capital Partners купил 5% акций за $11 млн.

В 2013 г. Cisco приобрела около 1% Parallels. Годом позже фонд Ingram Micro купил миноритарную долю в компании. В 2015 г. в компанию вложились фонды Endeavour Vision, KG Investments, Maxifield Capital и Sanavo Capital Partners.

В то же время в 2015 г. Parallels продала одному из своих акционеров, упомянутому Ingram Micro, подразделение Odin, занимавшееся автоматизацией доставки облачных сервисов. При этом перед сделкой из Odin были выделены компании Plesk (решения по управлению веб-хостингом) и Virtuozzo (технологии контейнерной виртуализации). Вместе с Parallels они вошли в одноименный холдинг.

Какие компании покупала Corel

Corel – канадская компания, основанная в 1985 г. Основной продукт компании – графический редактор Corel Draw. Компания имеет богатую историю покупки сторонних разработчиков ПО. Например, в 1990-х компания приобрела права на текстовый процессор WordPerfect, базу данных Paradox и редактор таблиц WordPerfect. На базе этих продуктов появился офисный пакет WordPerfect Office.

Кроме того, Corel приобретала компании, разрабатывавшие видеоредакторы Ulead VideoStudio и Pinnacle Studio, видео-проигрыватель WinDVD, архиватор WinZIP, графический редактор Paint Shop Pro и др.

Последние приобретения Corel – разработчик ПО для визуализации связей Mindjet MindManager и разработчик одноименного графического редактора Gravit. С 2003 г. Corel принадлежит фонду Vector Capital.