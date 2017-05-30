Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах

Российская NtechLab заняла первое место в рейтинге Министерства торговли США. Второе место также занял российский проект 3DiVi. В списке из 11 участников тестирования также присутствовала российская Vocord. Все они, согласно условиям рейтинга, получили право принимать участие в государственных тендерах в США и других странах.

Первое, второе и третье место в рейтинге властей США

Согласно результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technologies, NIST) при министерстве торговли США, рейтинг возглавил алгоритм по распознаванию лиц FindFace от российских разработчиков NtechLab. Продукт компании для бизнеса по факту участия в тестировании NIST получил сертификацию американского ведомства.

В исследовании Facial Recognition Vendor Test приняло участие 14 алгоритмов от компаний из разных стран. NtechLab представила на тестирование две версии своего алгоритма. Кроме NtechLab, в рейтинге NIST также приняли участие алгоритмы российских компаний 3DiVi и Vocord, немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других.

По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы компании NtechLab, второе место получило решение от компании 3DiVi.

Результаты тестирования и сам факт ранжирования и сертификации российских алгоритмов распознавания лиц открывает перед компаниями NtechLab, 3DiVi и Vocord возможность участвовать в тендерах государственных и коммерческих организаций по всем миру, в том числе, в США. Многие государственные тендеры на поставку подобных систем в ряде стран в качестве обязательного требования содержат участие в рейтинге NIST и его сертификацию.

Рейтинг и сертификация NIST

NIST практикует ежегодную добровольную сертификацию технологических компаний со всего мира в различных областях науки и техники для определения лучших разработчиков в своей области, в том числе, в сфере информационных технологий, и в частности, биометрии, включающей технологии распознавания лиц.

В процессе тестирования специалисты NIST проверяют алгоритмы на крупных базах фотографий с лицами. В число тестовых заданий входит, например, сравнение человека с фотографией на визе, проверка в базе по розыску преступников, анализ разных ракурсов селфи в сложных условиях съемки (плохое освещение) и распознавание лиц из видеопотока. Такие технологии в перспективе могут использоваться при пограничном и миграционном контроле, для идентификации в банковсках и ритейле, для розыска человека по оперативным данным съемки видеокамер в общественных местах.

Технология распознавания лиц NTechLab

Объем мирового рынка распознавания лиц, по данным MarketsandMarkets, в 2016 г. составил $3,35 млрд. Прогноз развития этого рынка к 2021 г. оценивается в $6,84 млрд.

Данных по объему российского рынка распознавания лиц нет, но ряд ранее заключенных контрактов, по данным VisionLabs, позволяет говорить о десятках миллионов долларов.

Ранее CNews сообщал о том, что биометрическая система VOCORD FaceControl авторства российской компании «Вокорд» второй раз признана лучшим решением для дистанционного распознавания лиц во влиятельном глобальном рейтинге MegaFace.

По данным рейтинга MegaFace, обновленного в мае 2017 г., точность распознавания алгоритма «Вокорд» достигла рекордных 92,8%. У ближайшего конкурента данный показатель составил почти на 10% меньше (83,3%). Высокого результата удалось добиться за счет дальнейшего совершенствования собственного нейросетевого алгоритма компании.

О компании NTechLab

Российский стартап NTechLab, запущенный в 2015 г., специализируется на разработке технологии распознавания лиц. В мае 2017 г. года NTechLab привлекла $1,5 млн инвестиций от фонда Impulse VC и группы частных инвесторов, включающей первого заместителя гендиректора Tele2 Александра Провоторова.

Исходный алгоритм компании – FaceN, стал основой сервиса по поиску профилей в социальной сети «ВКонтакте» на основе фото FindFace и уже дважды возглавлял мировой конкурс MegaFace.

Победивший в рейтинге NIST алгоритм является основой платного коммерческого пакета для разработчиков – платформы FindFace Enterprise Server SDK 2.0. Версия алгоритма 2.0 позволяет распознавать 7 базовых и 50 составных эмоций, определять пол и возраст человека с погрешностью до трех лет, а также производить поиск по базе из порядка 1 млрд фотографий менее чем за полсекунды. Платформа также может управлять системой распознавания лиц через Android-приложение.