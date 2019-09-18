VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes

VMware представила VMware Tanzu, новую линейку продуктов и услуг, способную изменить подход к созданию, запуску и управлению ПО на базе Kubernetes.

В частности, VMware анонсировала предварительную версию проекта Pacific, ориентированного на трансформацию VMware vSphere в платформу Kubernetes в следующем обновлении. Также VMware представила Tanzu Mission Control — единую точку управления, позволяющую заказчикам управлять всеми кластерами Kubernetes вне зависимости от их расположения. Благодаря приобретению компании Pivotal, VMware сможет предоставить заказчикам полный портфель корпоративных решений для создания, управления и запуска современных приложений на базе Kubernetes.

«Компании ищут партнёра, который встретит их там, где они находятся сейчас и будет их проводником в процессе перехода к современным приложениям, — отметил Рагу Рагурам (Raghu Raghuram), главный исполнительный директор по продуктам и облачным сервисам VMware. — Мы стремимся помочь заказчикам быть успешными на каждом этапе этого пути: в создании их приложений - дополняя инструментарием и сервисами платформы для разработчиков Pivotal; в запуске их приложений - при помощи передового проекта Pacific, преобразующего vSphere в платформу Kubernetes; и управлении их растущей инфраструктуры Kubernetes (в различных средах) из единой точки - при помощи VMware Tanzu Mission Control».

Продукты и услуги VMware Tanzu помогут предприятиям создавать современные приложения, обеспечивать непрерывность работы Kubernetes в разных средах и управлять всеми кластерами из единого контроллера.

VMware сделала значительные инвестиции, чтобы предложить своим заказчикам полный набор инструментов для разработчиков и цепочку поставок современного программного обеспечения: Pivotal — VMware недавно объявила о приобретении Pivotal. Pivotal предлагает комплексную платформу и глубокую связь с сообществом разработчиков. Ежемесячно Spring Initializr используется разработчиками для запуска 1,5 млн новых проектов, а Spring Boot загружен более 75 млн раз. Во всём мире более 750 тысяч промышленных экземпляров ПО работает на Pivotal Application Service (PAS). И Pivotal заявил, что PAS и его компоненты, такие как Pivotal Build Service и Pivotal Function Service будут работать на базе Kubernetes.

Bitnami предоставляет самый большой каталог преднастроенных, отсканированных, протестированных и постоянно поддерживаемых приложений для кластеров Kubernetes, которыми пользуются 2,5 млн разработчиков. VMware представила бета-версию проекта Galleon, который позволит корпоративному ИТ получить адаптированные под требования их компаний актуальные стеки приложений (разных форматов) для конечных разработчиков, стеки которые уже готовы для работы в мультиоблачных средах.

VMware продолжает расширять экосистему независимых поставщиков ПО для предоставления дополнительных услуг в средах Kubernetes и создавать приложения на базе Kubernetes, которые будут доступны в каталоге Bitnami. Кроме того, VMware значительно увеличила число партнеров, прошедших аттестацию VMware PKS Solution Competency.

Анонс VMware Tanzu приурочен к появлению проекта Pacific, основная идея которого заключается в трансформации VMware vSphere в нативную платформу Kubernetes, открывая его потенциал для сотен тысяч пользователей vSphere. Это революционное преобразование архитектуры платформы позволит предприятиям ускорить разработку и эксплуатацию современных приложений в vSphere, при этом продолжив получать пользу от инвестиции в технологии, инструменты и наборы навыков. Проект Pacific даст больше возможностей.

Интеграция Kubernetes в панель управления vSphere преобразует платформу, позволяя ей объединить контейнеры и виртуальные машины на базе единой платформы. Проект Pacific также добавит среду выполнения контейнера в гипервизор. Новые группы контейнеров (pod’ы), встроенные в ESXi будут сочетать в себе лучшие свойства групп (pod’ов) Kubernetes и виртуальных машин, чтобы обеспечить более безопасную и высокопроизводительную среду выполнения для критически важных рабочих нагрузок.

Проект Pacific обеспечит управление применением политик, квот и ролевого доступа для разработчиков на уровне приложений. С помощью проекта Pacific сотрудники ИТ-отделов получат единый обзор кластеров и контейнеров Kubernetes, а также существующих виртуальных машин в VMware vCenter Server. Кроме того, они смогут использовать такие возможности промышленного уровня, как высокую доступность (HA), планировщик распределенных ресурсов (DRS) и миграцию (vMotion) на уровне приложений.

ИТ-операторы смогут использовать инструменты vSphere для предоставления кластеров Kubernetes разработчикам, которые смогут использовать API-интерфейсы Kubernetes для доступа к SDDC-инфраструктуре. С помощью проекта Pacific разработчики и ИТ-операторы получат полное представление о структурных элементах Kubernetes в составе vSphere.

Компании, заинтересованные во включении средств Kubernetes в vSphere, уже сегодня могут использовать VMware PKS, ведущее решение Kubernetes, которым пользуется большинство крупнейших предприятий во всем мире. VMware PKS помогает разворачивать, запускать и управлять Kubernetes для работы в мультиоблачных средах.

VMware Tanzu включает в себя предварительную версию VMware Tanzu Mission Control. С VMware Tanzu Mission Control заказчики получат единую панель управления всеми своими совместимыми кластерами Kubernetes независимо от того, где они размещены: на vSphere, в публичным облаке, в виде управляемого сервиса, коробочного дистрибутива или самособранного Kubernetes. Новый сервис будет предлагать широкие возможности на основе расширенного портфеля продуктов VMware.

VMware Tanzu Mission Control даст администраторам возможность наблюдать за всеми кластерами Kubernetes, включая оценку работоспособности кластеров и компонентов. Заказчики, которым нужна более детальная информация по всей платформе, смогут получить ее в VMware Wavefront с помощью VMware Tanzu Mission Control.

VMware Tanzu Mission Control упростит операторам процедуры назначения политик доступа, квот, резервного копирования, безопасности и многого другого для отдельных кластеров или групп кластеров в распределённых средах. Это отражает намерение VMware поддерживать клиентов в выборе облачных сред и запуске Kubernetes на любой платформе.

VMware Tanzu Mission Control позволит разработчикам получить доступ к ресурсам через рабочие пространства — коллекции пространств имен (namespace) — с помощью методов самообслуживания на основе API-интерфейсов Kubernetes.

Основной принцип портфеля VMware Tanzu — предоставить максимальные возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом. VMware Tanzu Mission Control будет использовать программные интерфейсы для управления жизненным циклом (Cluster API for Lifecycle Management), Velero для резервного копирования/восстановления, Sonobuoy для контроля конфигурации и Contour для контроля входа (ingress). Сегодня VMware входит в тройку компаний-лидеров, делающих вклад в Kubernetes.