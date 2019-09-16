Cisco представила инновации в области сетей хранения данных

Cisco представила ряд инноваций в сфере сетей хранения данных (Storage Area Networking, SAN). Среди них – коммутатор директорного класса, готовый к поддержке 64 Гбит/с, решение SAN NVMe/FC Analytics для глубокого анализа сетей SAN и расширенный инструментарий DevOps.

Cisco анонсирует готовность к поддержке скорости 64 Гбит/с на платформе MDS 9700, с учетом требований протокола NVMe (non-volatile memory express) и массивов All-Flash. Инновации, разработанные для самых сложных условий эксплуатации СХД, дадут заказчикам возможность защитить свои инвестиции и подготовиться к дальнейшему развитию.

Ранее компания Cisco представила решение SAN Analytics с поддержкой FC-SCSI для глубокого анализа сетей SAN. Сегодняшнее добавление поддержки протокола NVMe/FC позволяет полностью раскрыть все возможности этого решения. Независимо от используемого протокола, FC-SCSI или NVMe/ FC, решение Cisco даст полную картину происходящего, включая все продукты портфолио Cisco 32Gbps, начиная от малых систем с 8 портами до систем с поддержкой 768 портов в одном шасси.

Cisco реализовала поддержку модулей Ansible на платформе Cisco MDS 9000. Еще больше упрощая процессы автоматизации, Cisco представляет дополнительные модули, которые облегчают выполнение таких часто встречающихся в сетях SAN задач, как конфигурирование VSAN, управление alias и зонирование.

Для работы с задачами следующего поколения в сетях SAN на основе стандарта Fibre Channel необходима максимально высокая производительность. Благодаря параллельности процессов чтения и записи данных и уменьшению времени задержки технология NVMe/FC предъявляет новые требования к сетям SAN, стимулируя при этом дальнейшее повышение скорости до 64 Гбит/с для предоставления задачам NVMe/FC необходимой полосы пропускания.

Платформа Cisco MDS 9700, на которой реализована поддержка 64Gbps Fibre Channel, готова удовлетворить эти требования. Она дает заказчикам возможность обеспечить надлежащий уровень сети хранения данных, повышая при этом масштабируемость и производительность сети и сервисов хранения данных. С платформой Cisco MDS 9700 заказчиков не застанут врасплох новые критичные приложения, перерабатывающие беспрецедентные объемы данных, при этом они смогут продолжать использовать сегодняшние процедуры и базы знаний.

Заказчики смогут полностью реализовать 64G-функционал на платформе MDS 9700 по мере готовности соответствующих линейных плат. Уже сегодня заказчикам доступны все преимущества функционала NVMe/FC. Обновлению действующего оборудования, которое может проводиться без его простоев, поможет функционал конфигурирования и управления.

С развитием технологий хранения растут и требования к транспорту важнейших рабочих нагрузок. Ранее единая и монолитная конструкция разрослась и теперь включает разнородные технологии, соревнующиеся за ресурсы высокоскоростных каналов Fibre Channel. Появление протоколов NVMe/FC требует решения новых вопросов, которые впервые были поставлены в связи с высокой производительностью и скоростью функционирования устройств хранения all-flash.

Технология NVMe, привнося параллелизм в существующие инфраструктуры, продолжает стимулировать дальнейшее развитие. Сейчас необходимо полностью отдавать себе отчет в том, как эта технология с самого первого дня влияет и должна влиять на процессы внедрения. Cisco расширила функционал SAN Analytics, включив в него протокол NVMe/FC, обеспечив тем самым транспорт и полный сквозной обзор и для FC-SCSI, и для NVMe /FC. В картину происходящего включаются все продукты портфолио Cisco 32G, начиная от малых систем с 8 портами до систем с поддержкой 768 портов в одном шасси.

Кроме того, первое в отрасли аналитическое решение для всего портфолио 64/32Gbps позволяет исследовать любую развернутую систему, от отдельных узлов (pod) до систем хранения корпоративного класса. Это касается не только емкости, но и аналитической информации, которую можно получать уже с первого дня запуска инфраструктуры хранения данных следующего поколения. Система позволит узнать, в чем источник проблемы — в сети или в устройстве хранения, а также просмотреть архивные метрики производительности за прошедшие сутки или за прошедшую неделю.

Расширенный обзор ускоряет поиск неисправностей по всем рабочим нагрузкам. Решение SAN Analytics поддерживает протоколы FC-SCSI и NVMe/FC. Поддерживается все портфолио 32G: MDS9706, MDS9710, MDS9718 (с линейными платами 32Gbps), MDS9396T, MDS9148T, MDS9132T.

Сокращение эксплуатационных издержек: процесс развертывания упрощается благодаря ускорению отладки и поиска неисправностей на уровне всей фабрики.

Консолидация управления сетями SAN уменьшает сложность сетей дата-центров, что само по себе способно снизить общий уровень эксплуатационных расходов и высвободить дополнительные ресурсы. Компания Cisco давно лидирует в области автоматизации и программирования сетей SAN. Еще в 2013 году Cisco реализовала нативную поддержку Python на MDS, а в 2016 — нативную поддержку NXAPI на коммутаторах, в результате чего заказчики и партнеры получили возможность полностью задействовать все преимущества открытой операционной системы Cisco NX-OS. С 2015 года Cisco поддерживает автоматическое конфигурирование при включении питания (power-on auto provisioning, POAP) на базе сети и конфигурирование по интерфейсу USB, обеспечивая автоматизацию начальной настройки и установки коммутаторов.

Еще один свободно распространяемый инструментарий автоматизации с открытым кодом для конфигурирования и настройки — программное решение Ansible. Сегодня Cisco поддерживает модули Ansible на платформе MDS 9000, а для дальнейшего упрощения процессов автоматизации компания представила дополнительные модули, облегчающие выполнение таких часто встречающихся в сетях хранения данных задач, как конфигурирование VSAN, управление device-alias и зонирование.

Облегчение развертывания новых сетевых инфраструктур хранения данных и настройки новых устройств позволяет ускорить выделение памяти приложениям. Устранение ошибок, вызванных человеческим фактором, ускорение развертывания и настройки новых коммутаторов и систем хранения. Изменения для различных продуктов различных вендоров могут быть консолидированы в едином автоматизированном технологическом процессе. Применение технологий на основе открытых стандартов позволяет работать с продукцией множества вендоров с минимальными затратами на изучение различных продуктов.