Лайфхаки
Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации
ИТ в бизнесе
Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

Партнерская сеть «1С-Битрикс» выросла до 21 тысячи компаний

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Дистрибуция

«1С-Битрикс» сообщила о том, что за 2018 г. ее партнерская сеть выросла до 21187 компаний.

Из них: 8395 компаний занимаются разработкой сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»; 3612 компаний внедряют «Битрикс24»; 8635 компаний продают и внедряют оба продукта; 545 компаний имеют статус «Золотого сертифицированного партнера».

По прогнозам аналитиков «1С-Битрикс», в 2019 г. партнерская сеть предприятия увеличится еще на 15%.

Каждые полгода компания проводит партнерские конференции. На мероприятии выступают топ-менеджеры крупных компаний, общественные деятели, известные бизнес-тренеры.

Юрий Николаев, директор по продажам «1С-Битрикс», сказал: «Партнерская сеть — важнейшая часть бизнеса нашей компании. Мы не занимаемся внедрением с момента основания компании. Вместо этого мы решили развивать партнерскую сеть. И это стало отличным бизнес-решением. Мы продолжаем работу над развитием партнерской сети. Это стратегическая задача — спрос на продукты "1С-Битрикс" растет очень быстро».



Другие материалы рубрики

В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

«Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса»

3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора

Техника

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM

Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии