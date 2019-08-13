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В «Битрикс24» появилась новая CRM-аналитика

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«1С-Битрикс» объявила о добавлении новой CRM-аналитик в «Битрикс24». Важная особенность отчётов CRM-аналитики — возможность отфильтровать результаты по любым, пользовательским полям.

Отчёт «Общий анализ» поможет оценить движение лидов по стадиям, и покажет, сколько времени проходит от создания лида до его обработки. Этот отчёт учитывает и первичные, и повторные лиды.

Отчёт «Анализ продаж» поможет отследить процесс продаж от нового лида до успешной сделки. И проанализировать динамику всех сделок в компании.

В инновационной CRM-аналитике «Битрикс24» доступны 2 типа воронки продаж: классическая и конверсионная. Классическая воронка учитывает только те лиды и сделки, которые по факту прошли этапы продаж. А конверсионная предполагает, что лид проходит все этапы. Даже если на самом деле он их пропустил. Это позволяет компании видеть проваленные этапы сделок и анализировать слабые места бизнеса.

В отчёте «эффективность работы менеджеров» наглядно показано, как сотрудники работают с лидами и доводят их до успешной сделки.

Отчёт «Динамика продаж» показывает распределение сумм сделок за выбранный период. Этот график также помогает оценить долю повторных продаж.

Отчёт «Сравнение периодов» позволит сопоставить продажи за определённое время с прошлым аналогичным отрезком.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «CRM — один из важнейших блоков “Битрикс24”. Сегодня все сотрудники работают на увеличение продаж. Руководителям важно оперативно понимать, что в бизнесе работает хорошо, а что можно улучшить. Новые отчёты в CRM помогут руководителям получить данные по любым сделкам всего за несколько кликов. Теперь оценивать работу коллег, прогнозировать доход и находить проблемные места помогают понятные отчёты.»

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