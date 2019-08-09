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«Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Системное ПО

«Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», и «Инфотекс», производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, обеспечили совместимость своих программных продуктов. По результатам тестирования подтверждено корректное взаимодействие ViPNet Client for Linux с операционными системами «Альт 8 СП» и «Альт 8 рабочая станция».

Операционные системы «Альт» позволяют развернуть корпоративную ИТ-инфраструктуру любого масштаба; включены в Единый реестр российского ПО, используются в госорганах и в коммерческих компаниях. Программный комплекс ViPNet Client for Linux предназначен для защиты рабочих мест пользователей от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика. Обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе – для удаленных пользователей; функционирует в среде операционных систем на основе ядра Linux, к которым относятся все дистрибутивы семейства ОС «Альт».

«Отечественным предприятиям и организациям необходимы высокопроизводительные и надежно защищенные информационные системы, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор "Базальт СПО". – Особенно актуально это требование для рабочих мест пользователей – зоны повышенных рисков нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации. Благодаря сотрудничеству с "Инфотекс" мы обеспечим заказчиков широким набором отечественных технологически независимых программных средств и возможностью работать в удобной и безопасной информационной среде».

ViPNet Client for Linux будет поставляться как самостоятельный продукт, а также в составе стеков отечественных программных продуктов – наборов совместимого системного и прикладного ПО для организации рабочих мест госслужащих, офисных работников, инженеров и проектировщиков, экономистов и бухгалтеров, экспертов-аналитиков и пр.

«Основная цель работ по обеспечению корректности функционирования ViPNet Client for Linux под управлением ОС "Альт" – обеспечить поддержку популярной среди наших заказчиков операционной системы. Программный комплекс будет интересен прежде всего государственным структурам, госкорпорациям и другим потребителям, которым необходимы сертифицированные решения», – отметил заместитель генерального директора компании «Инфотекс» Дмитрий Гусев.



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