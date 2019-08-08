Гохран России переходит на «Мой офис»

В рамках реализации программы импортозамещения Гохран России в 2019 г. приобрел лицензии «Мой офис» на сумму почти 2 млн руб. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Новые облачные технологии».

По результатам аукциона, проведенного в электронной форме, Гохрану России были переданы неисключительные права на использование более 150 бессрочных лицензий «Мой офис» с правом получения обновлений в течение одного года. Программное обеспечение будет внедрено до конца 2019 г. В стоимость контракта также входит техническая поддержка в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

«Мой офис» будет установлен на всех компьютерах, приобретенных ведомством в 2019 г., а также на большинство компьютеров в структурных подразделениях Гохрана России.

«Данная закупка лицензий подтверждает высокое качество наших программ. Государственные органы, в том числе Гохран России, сегодня заинтересованы в приобретении отечественного программного обеспечения. Они делают осознанный выбор в пользу безопасных, надежных и защищенных решений, отвечающих самым высоким отраслевым стандартам. Мы оцениваем общую емкость рынка госорганов, ведомств и госкорпораций в 10 млн рабочих мест и полагаем, что интеграция "Мой офис" в инфраструктуру Гохрана России послужит хорошей рекомендацией для остальных госструктур», — отметил Армен Кочаров, заместитель генерального директора «Новых облачных технологий».

«В России с 2014 г. реализуются программы импортозамещения в различных сферах. Мы следуем всем рекомендациям, которые разработаны Правительством России, и соблюдаем требования законодательства. Оценив возможности существующих сегодня на рынке офисных программ, мы остановили свой выбор на продуктах "Мой офис". Они полностью соответствуют законодательству, имеют необходимые лицензии и сертификаты, обеспечивают независимость от иностранного программного обеспечения и могут работать автономно. Решение о приобретении «Мой офис» было обосновано возможностью интеграции этого продукта в прикладные информационные системы нашей инфраструктуры. Это значительно упрощает развертывание и использование программных продуктов внутри ИТ-экосистемы Гохрана», — сказал Юрий Фонарев, начальник Управления контроля и автоматизированного учета ценностей Госфонда.