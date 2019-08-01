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НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA

Интернет E-commerce Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

НЛМК, международная металлургическая компания, объявила о переводе интернет-магазина и онлайн-сервисов для клиентов на платформу SAP С/4HANA (ранее SAP Hybris), входящую в портфолио решений SAP Customer Experience.

Интернет-магазин НЛМК был запущен для компаний малого и среднего бизнеса в марте 2018 г. Этот канал позволяет выполнять покупку полностью дистанционно: от оформления заказа до предоставления подтверждающих документов. Клиентам доступна широкая номенклатура плоского и сортового проката и метизов.

По итогам шести месяцев 2019 г. продажи стальной продукции розничным клиентам через интернет-магазин выросли в два раза к показателю предыдущего полугодия – до 36 тыс. тонн. В мае 2019 г. продажи вышли на уровень в 120 тыс. тонн в годовом исчислении. Большая часть заказчиков (67%) – строительные компании, 17% – компании-комплектовщики, 16% – производители и потребители металлоконструкций.

Переход на комплекс решений SAP Customer Experience обеспечит омниканальное взаимодействие с клиентами, а также бесшовную интеграцию интернет-магазина и онлайн-сервисов с внутренними системами группы НЛМК. Переход также позволит ускорить бизнес-процессы и внедрить новые сервисы для клиентов, такие как конфигурирование и изготовление продукции непосредственно под заказ на производстве и отслеживание его выполнения, отмечают в компании.

В интернет- магазине НЛМК будет представлена продукция как НЛМК, так и партнеров компании – дистрибуторских сетей и переработчиков металлопродукции. Кроме того, эта платформа обеспечит оперативную доставку в любой регион страны через отгрузку с любого из складов НЛМК и партнеров – металлотрейдеров.

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