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В «Битрикс24» появились голосовые сообщения

Интеграция Бизнес-приложения

Разработчики «Битрикс24» объявили о запуске ряда новых опций в мобильном приложении для управления бизнесом. Прежде всего, обновился графический интерфейс диалогов.

Разработчики обновили интерфейс чатов. История сообщений загружается без нажатия на кнопку или свайпа вниз. В персональных чатах не показываются аватары и имена

В групповых чатах имя отображается не под аватаром, а над текстом сообщения. В чатах можно просмотреть список тех, кто прочитал последнее сообщение – для этого нужно кликнуть на метку о прочтении. Добавлены пункты меню «Создать задачу» и «Обсудить в живой ленте».

Пользователи могут поменять цвет фона чата. Вариантов фона 5: белый, салатовый, розовый, сливовый, тёмный.

При свайпе влево по сообщению цитата автоматически попадёт в ответ. Пока эта функция доступна только на устройствах с iOS.

Теперь в мобильном приложении можно обмениваться аудиосообщениями. Можно отправлять короткие и длинные записи.

Разработчики перенесли «Настройки» в меню, которое находится в правом верхнем углу. Здесь же можно сменить аккаунт и настроить нижнее меню инструментов.

Появилась возможность пригласить нового сотрудника на портал с помощью мобильного приложения. Для этого нужно перейти в раздел «Сотрудники», нажать на иконку приглашения и выбрать в контактах необходимый номер.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Мобильное приложение — важный компонент нашего сервиса. Предпринимателям и руководителям необходимо всегда быть «на связи». В этом обновлении мы сделали ещё один шаг, чтобы ускорить коммуникацию между коллегами. Голосовые сообщения и переработанный интерфейс сделают общение ещё более быстрым и удобным».

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