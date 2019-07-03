Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ

Visiology в рамках нового релиза аналитической платформы представила мобильное приложение с полноценным функционалом BI и искусственным интеллектом - голосовым ассистентом ViTalk.

«Мобильное приложение, прежде всего, будет полезно руководителям, людям, принимающим решения, поскольку поможет получать информацию моментально, а доступ к голосовому ассистенту является логическим продолжением, которое позволяет еще больше облегчить получение информации. Ассистент ViTalk хорошо понимает русскую речь, даже разговорную, это наша собственная разработка – искусственный интеллект на базе Natural Language Processing», - сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.

В новом релизе платформы реализована продвинутая аналитика, т.е. анализ влияющих факторов, что особенно важно в современном бизнесе и управлении. Мобильное приложение Visiology с Beta-версией голосового ассистента ViTalk доступно в App Store.

«В стратегических планах компании - сделать загрузку данных легче, в том числе за счет коробочных коннекторов к популярным в России учетным системам, а также дальнейшее развитие продвинутой аналитики. В ближайший год команда наших Data Scientist научит ViTalk английскому языку, многие наши продукты и решения уже вышли на международный рынок, аналогичные планы есть и по нашей BI-системе», - сказала президент компании Polymedia, основатель Visiology Елена Новикова.