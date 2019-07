Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям для управления складами

Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления складами в 2019 г. Четвертый год подряд облачное решение Oracle Warehouse Management (WMS) Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям как полнота концепции и способность ее реализовать. Были рассмотрены и оценены 14 продуктов.

Согласно отчету Gartner, «Лидеры сочетают превосходную стратегию и авторитетное лидерство с сильным потенциалом последовательно ее реализовать. Лидеры рынка WMS рассматриваются в большинстве сделок по WMS и выигрывают значительную их долю. Они предлагают мощную основную функциональность WMS и привлекательные — хотя и не всегда качественно новые — расширенные возможности WMS, такие как организация труда, планирование работ и оптимизация, управление размещением товаров и возвратами, управление парком транспортных средств, а также дополнительные услуги. Чтобы быть лидером, поставщику не обязательно иметь самое широкое или глубокое решение WMS. Лидирующее решение должно отвечать большинству основных требований для использования на сложных складах без существенных доработок, и это должно подтверждаться значительным количеством качественных внедрений. Лидеры должны предвидеть, куда движется потребительский спрос, как развиваются рынки и технологии и иметь стратегии для удовлетворения новых потребностей до того, как на них возникнет спрос. Ведущие поставщики должны иметь ясные стратегии для организации объединенных цепей поставок, а также инвестировать в инновации и активно их использовать. Помимо этого, лидеров отличает позитивная динамика, заметное присутствие и известность на рынке, а также удовлетворенность клиентов — как на локальных рынках, так и на международном уровне. Поскольку решения лидеров хорошо зарекомендовали себя в передовых и сложных проектах, они получают выгоду от сообщества пользователей, которое помогает им первыми реагировать на новые потребности рынка. Лидеров отличают следующие ключевые характеристики: достаточно широкие и проработанные предложения WMS; подтвержденный успех в управлении складами средней и высокой сложности; заключение значительной доли новых контрактов; широкая клиентская база; сильная и последовательная история успехов; стабильные результаты, активное привлечение и удержание новых клиентов; заметное присутствие на рынке как с точки зрения продаж, так и маркетинга; убедительная стратегия и возможности для организации объединенных цепей поставок; проверенная экосистема партнеров; глобальный масштаб».

«Цепочки поставок кардинально изменились за последние пять лет в результате стремления бизнеса удовлетворить растущие ожидания клиентов. Сегодня мы хотим иметь возможность покупать через различные каналы, получать и возвращать свои заказы быстрее из любой точки мира, — сказал Диего Пантоха-Навахас, вице-президент Oracle по разработке WMS Cloud. — Oracle WMS Cloud, лидирующее решение для управления складами, построенное на современной облачной архитектуре, открывает перед клиентами возможность получить выгоду от использования машинного обучения, блокчейн-технологий и интернета вещей, чтобы удовлетворять и предвосхищать ожидания покупателей. Мы уверены, что этот отчет является убедительным доказательством преимуществ нашего продукта, верного направления инвестиций и успеха клиентов».

Комплекс облачных приложений Oracle для управления цепочками поставок завоевал признание в отрасли. Корпорация Oracle была названа в числе лидеров в недавнем отчете компании Gartner “Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record”, а также решения Oracle были отмечены в отчете “Magic Quadrant for Transportation Management Systems”.