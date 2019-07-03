Интеграция АТС Zadarma и Zendesk
Сервис облачной телефонии Zadarma получил официальную интеграцию с популярной HelpDesk системой Zendesk.
Функции интеграции:
- Встроенный в интерфейс Zendesk веб-телефон Zadarma, возможность звонка клиентам в один клик из браузера;
- Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке;
- Интеграция статистики звонков;
- Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Zendesk;
- Перенаправление звонка на ответственного сотрудника.
Официальная интеграция двух систем абсолютно бесплатная и работает без дополнительных модулей и сторонних посредников. Также облачная АТС Zadarma имеет официальные бесплатные интеграции с другими популярными бизнес-приложениями и CRM-системами: «Битрикс24», AmoCRM, ZohoCRM, ZohoDESK, Salesforce, «Мегаплан», RetailCRM.