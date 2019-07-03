Интеграция АТС Zadarma и Zendesk

Сервис облачной телефонии Zadarma получил официальную интеграцию с популярной HelpDesk системой Zendesk.

Интеграция АТС Zadarma и Zendesk

Функции интеграции:

Встроенный в интерфейс Zendesk веб-телефон Zadarma, возможность звонка клиентам в один клик из браузера;

Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке;

Интеграция статистики звонков;

Возможность прослушивания записи разговоров прямо из Zendesk;

Перенаправление звонка на ответственного сотрудника.

Официальная интеграция двух систем абсолютно бесплатная и работает без дополнительных модулей и сторонних посредников. Также облачная АТС Zadarma имеет официальные бесплатные интеграции с другими популярными бизнес-приложениями и CRM-системами: «Битрикс24», AmoCRM, ZohoCRM, ZohoDESK, Salesforce, «Мегаплан», RetailCRM.