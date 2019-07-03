«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО

«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате.

СУБД «Ред База Данных» - современная российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред База Данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает возможность ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных.

«Гарда БД» — система аудита и защиты к серверам баз данных и серверам веб-приложений, содержащим конфиденциальную, коммерческую и критически важную информацию.

Контролировать доступ к СУБД «Ред База Данных» с помощью «Гарда БД», можно тремя способами: пассивным, работая с копией трафика и осуществляя лишь функцию мониторинга; С помощью агентского ПО на сервере СУБД, контролируя локальные подключения; в виде активного сетевого экрана, устанавливая систему в разрыв, что позволяет блокировать нежелательные события.

Программное обеспечение «Гарда БД» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Система также сертифицирована ФСТЭК России и имеет «Свидетельство о результатах экспертной оценки» системы «Гарда БД» подтверждающее, что система не противоречит требованиям стандарта PCI DSS.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт», отметил: «В целях обеспечения реализации программы импортозамещения в сфере программного обеспечения российские разработчики должны в первую очередь стремиться обеспечить совместимость своих продуктов. Работа в этом направлении приоритетна для Ред софт. Подтвержденная совместимость системы защиты баз данных «Гарда БД» позволит обезопасить работу в среде СУБД «Ред База Данных» и предложить рынку надежное импорто-независимое решение».

Сергей Добрушский, директор по разработке системы защиты баз данных, сказал: «В последние несколько лет российские продукты как в области хранения, так и защиты данных совершили серьезный прорыв, поэтому крайне важно заниматься интеграцией решений данных классов. Подобные примеры совместного тестирования на совместимость позволит клиентам быть уверенным в качестве совместной работы продуктов, и как следствие минимизацию ресурсов, потраченных на их внедрение, что является очень важными факторами при выборе решений, а актуальность вопроса в части импортозамещения добавит актуальности в сторону выбора современных российских продуктов для хранения данных, их мониторинга и обеспечения комплексной безопасности».