«Платформа ОФД» представила инструменты аналитики продаж для ритейла и общепита

«Платформа ОФД» на аллее Digital METRO EXPO представила бизнес-решения по аналитике различных метрик продаж в розничной торговле и индустрии питания. Новые инструменты основываются на агрегированных обезличенных данных ОФД, позволяя владельцам бизнеса и менеджерам оперативно отслеживать собственные показатели, сравнивать их с данными прошедших периодов, с рыночными показателями.

Такие решения позволяют четче планировать и отслеживать результаты различных активностей по продвижению продуктов, более эффективно управлять бизнесом.

Презентация состоялась в рамках ежегодного форума и выставки METRO EXPO, которые проходят в Москве с 20 по 22 марта. Здесь представлены разработки и решения для предприятий торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса.

Площадка форума собрала более 20 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, экспертов и аналитиков. Открыли выставку глава Сбербанка Герман Греф, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «METRO Сash & Сarry» в России Джерри Калмис.

На дискуссионной площадке в рамках пленарной сессии спикеры «Платформа ОФД» расскажут участникам форума о том, как можно с помощью инструментария ОФД увеличить средний чек магазина или кафе, а также о возможностях развития бизнеса в условиях обязательной маркировки товаров.