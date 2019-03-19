«Диасофт» внедрила Diasoft Insurance Finance в «Капитал Life»

«Диасофт» объявила о том, что «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») использует в своей работе Diasoft Insurance Finance. Компания обеспечивает страховую защиту более 5 млн человек по всей стране, в связи с чем обрабатывает несколько сотен тысяч бухгалтерских операций в день и десятки миллионов операций в месяц.

Внедрение Diasoft Insurance Finance было обусловлено увеличением количества финансовых операций вследствие перехода «Капитал Life» на новый Единый план счетов бухгалтерского учета, новые стандарты учета и формирования отчетности в соответствии с требованиями Банка России.

В результате внедрения Diasoft Insurance Finance был обеспечен детализированный учет страхового и инвестиционного портфеля Капитал Life, а также учет хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства. Детализация загрузки учета страховых резервов в разрезе договоров привела к увеличению количества бухгалтерских операций в 4 раза, что потребовало ускорения загрузки данных в 100 раз.

В ходе проекта было внедрено 14 компонентов решения: Аналитическое хранилище, Главная книга, Машина проводок, Обработчик бизнес-событий, Налоговый учет, Кассовые документы и операции, Банковские документы и операции, Управление хозяйственной деятельностью, Материальный учет, Учет РБП и ДБП, Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты с покупателями и поставщиками, Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой компании, Налоговые декларации. Важным этапом проекта стало обеспечение интеграции Diasoft Insurance Finance с несколькими системами «Капитал Life».

«В проекте с Капитал Life команда «Диасофт» получила уникальный опыт по настройке детализированного учета. В нашей многолетней практике работы со страховыми компаниями задач, связанных с такой степенью детализации учета, до сих пор не было. Рады констатировать успешное внедрение», – сказал Александр Будник, директор департамента страхования компании «Диасофт».

Игорь Козлов, руководитель департамента технологического развития Капитал Life, отметил: «Благодаря внедрению решения Diasoft Insurance Finance мы получили возможность в максимально сжатые сроки формировать различные виды отчетности в строгом соответствии с новыми требованиями законодательства. Благодарим компанию «Диасофт» за сотрудничество и профессиональную помощь».