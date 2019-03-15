«1С-ижтиси» автоматизировала кадровые процессы «Волгогаза» на базе «1С:ЗУП 3.1». Сложный переход доработанной системы 1С на новую редакцию завершился в срок, и предприятие получило актуальный инструмент для управления персоналом и сдачи регламентированной отчетности.

Расчет зарплат на предприятии велся с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом», редакция 2.5 (далее – ЗУП). Сроки поддержки «1С:ЗУП 2.5» подходили к завершению, и компании требовался переход на версию ЗУП 3.1. В компании трудятся более 900 работников и штатные ИТ-специалисты были загружены другими задачами, поэтому руководство приняло решение отдать сложный переход между редакциями на аутсорсинг.

По итогам конкурса «Волгогаз» обратился за помощью к «1С-ижтиси», поскольку ижевская компания предложила лучшие условия по стоимости и срокам. Еще одним немаловажным фактором стало подтверждение компетенций специалистов «1С-ижтиси» на этапе обследования системы.

В ходе проекта было проведено несколько этапов работы: перенос данных из ЗУП 2.5 в новую ЗУП 3.1. База — нетиповая, поэтому потребовались доработки правил обмена для переноса данных; перенос нетиповых доработок в новую систему; обучение сотрудников работе в ЗУП 3.1; опытно-промышленная эксплуатация — работа шла параллельно в двух системах, выверялись данные, исправлялись ошибки; полный переход компании на работу в ЗУП 3.1.

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