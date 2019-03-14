Подтрвеждена совместимость «Спрут-ТП-Нормирование» и СУБД «Ред База Данных»

«Центр Спрут-Т» и «Ред Софт» провели тестирование и подтвердили совместимость и корректность работы своих продуктов, системы автоматизированного проектирования и технически обоснованного нормирования технологических процессов «Спрут-ТП-Нормирование» (производства «Центр Спрут-Т») и СУБД Ред База Данных (производства «Ред Софт»).

«Спрут-ТП-Нормирование» с использованием СУБД Ред База Данных является импорто-независимым предложением в области автоматизации разработки и нормирования технологических процессов, которое доступно к приобретению и особо актуально для государственных и промышленных предприятий, исполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ).

«Российские компании объединяют свои усилия в целях соответствия предложений и новых потребностей в области информационных технологий, следуя тенденции предприятий к импортозамещению и директивам Правительства РФ к использованию отечественного программного обеспечения. Очень рады, что благодаря сотрудничеству с компанией «Ред Софт», мы можем поставлять систему «Спрут-ТП Нормирование» с использованием российской СУБД Ред База Данных для предприятий ОПК», - сказал Алексей Запитецкий, руководитель инженерно-коммерческого отдела Центр Спрут-Т.

«Ред Софт обладает широкой продуктовой линейкой. Мы делаем большой упор на расширение списка совместимостей продуктов, так как благодаря этому мы увеличиваем количество решений, соответствующих политике импортозамещения. Совместимость СУБД Ред База Данных с системой «Спрут-ТП-Нормирование» открывает новые возможности для развития продуктов», - отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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