Accenture разработала блокчейн-решение для участников морских грузоперевозок

Accenture разработала и протестировала решение на базе технологии блокчейн для трансграничных операций по морским грузоперевозкам.

Традиционно, участники морских грузоперевозок пользуются большим количеством программных решений. При этом, по данным Accenture, на одну партию груза создается до 20 сопроводительных документов, 70% данных в них повторяются.

Применение блокчейна, по мнению экспертов Accenture, позволит оптимизировать документооборот, на 80% сократить ввод данных, упростить внесение изменений и проверку груза, уменьшить риск штрафов за несоблюдение требований таможни.

Компания Accenture уже протестировала блокчейн-решение на 12 морских грузоперевозках. В эксперименте участвовали пивоваренная корпорация AB InBev в роли экспортера, транспортная компания APL, логистическая компания Kuehne + Nagel и таможни. Результаты подтвердили, что блокчейн существенно снижает затраты времени и финансов.

Разработка решения заняла около пяти месяцев, еще два месяца ушло на пилотирование технологии.

«Блокчейн тут хорош тем, что позволяет нескольким сторонам, участникам процесса, иметь общий реестр – единую версию правды, чтобы избежать расхождений. Блокчейн – это возможность создания доверенной среды между несколькими сторонами, причем надежность и безопасность этой среды обеспечивается за счет самой технологии и не требует дополнительных усилий. Технология сегодня вызывает большой интерес у компаний, занимающихся морской логистикой», – сказал Антон Епишев, руководитель направления Blockchain российского офиса Accenture.

По его словам, все пилотные проекты по применению блокчейна в сфере морских грузоперевозок говорят об одном – отрасли необходима большая прозрачность, автоматизация документооборота.

«В результате повысится скорость оборачиваемости в порту и уменьшатся бюрократические препоны, – отметил Антон Епишев. – Никто не ждал от Эдисона изобретения лампочки, всех устраивали свечи. То же самое с блокчейном – нельзя сказать, что участники рынка его активно ждут, скорее подобная инициатива вызывает у них скепсис. Но очевидно, что блокчейн в морских грузоперевозках способен стать прорывной технологией, совершив революцию на этом рынке».

Стоит отметить, что Министерство транспорта России планирует участвовать в пилотном проекте по созданию блокчейн-платформы для морских грузоперевозок. Как сообщают СМИ, цифровую платформу в тестовом режиме планируют запустить в марте 2019 г. на базе Большого порта Санкт-Петербург.

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