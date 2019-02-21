Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP

Veeam Software объявила о сертификации плагина Veeam для SAP HANA, который прошел сертификацию SAP, как часть одного из самых ожидаемых релизов в истории компании, Veeam Availability Suite 9.5 (Обновление 4). В последнем релизе Veeam предлагает сертифицированное решение для резервного копирования SAP. Позволяющее корпоративным заказчикам интегрировать встроенное решение по резервному копированию SAP HANA совместно с Veeam Backup & Replication, повышающее готовность компаний к сверхвысокой доступности данных VeeamAvailability Platform.

SAP HANA — это платформа баз данных для бизнес-критичных систем , которая одновременно обрабатывает транзакции и аналитику для многих корпоративных рабочих нагрузок, таких как SAP S/4 HANA, SAP BW Data Warehouse и SAP Business ONE. Она используется для критически важных бизнес приложений, когда необходимо всегда иметь доступ к базам данных.

«В новом продукте Veeam объединила все инновационные решения компании, простоту использования и надежность в критически важные для бизнеса приложения, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam. — Новые возможности Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 мы дополнили сертифицированным компанией SAP решением для резервного копирования и восстановления. Теперь корпоративные заказчики могут пользоваться преимуществами лучшего на рынке решения Veeam для резервного копирования в критически важных и чувствительных к производительности средах SAP HANA. Это снизит затраты на управление и создаст более, интегрированные и простые решения, отвечающие критичным для бизнеса требованиям по обеспечению доступности данных».

Основные преимущества интеграции нового продукта Veeam и SAP включают интегрированный плагин, сертифицированный по программе SAP BAckint; полный контроль администраторов SAP над процессами резервного копирования и восстановления; производительность и масштабируемость за счет использования масштабируемого резервного хранилища Veeam (SOBR). Одновременное использование нескольких репозиториев позволяет повысить производительность резервного копирования и восстановления и обеспечить масштабирование в различных системах хранения.

В дополнение к новому плагину Veeam поддерживает аварийное восстановление для приложений, включая SAP S/4 HANA, SAP BW Data Warehouse и SAP Business ONE. Возможности пакета включают поддержку рабочих нагрузок на базе VMware с такими возможностями, как мгновенное восстановление виртуальных машин (Instant VM Recovery), функции DataLabs для управления копированием данных, а также интеграция с системами хранения данных HPE 3PAR, NetApp AFF, Pure FlashArray, Dell EMC Unity и др.; поддержку гиперконвергентных инфраструктур Cisco HyperFlex, NetApp HCI, Nutanix AHV и др.; защиту рабочих нагрузок на физических серверах и в облачных средах, таких как Microsoft Azure, Azure Stack и Amazon EC2.

«Мы выбрали плагин Veeam для SAP HANA чтобы защитить наши данные, поскольку он полностью поддерживает SAP HANA — сказал Томас Лангнер, ответственный ИТ-консультант Fraport AG, одного из ведущих игроков на мировом рынке авиабизнеса. — Наш франкфуртский ЦОД обслуживает Fraport по всему миру. И благодаря новому плагину мы получили возможность использовать в нем единую систему резервного копирования с гораздо более высоким уровнем интеграции».