«АТОЛ» начал применять открытый стандарт «1С» в кассовом ПО

«АТОЛ» заключил соглашение с «1С» об использовании в своих программных продуктах открытого стандарта 1С для подключения торгового оборудования. Это позволит «АТОЛ» устанавливать ПО Frontol на устройства любого производителя, главное, чтобы они интегрировались с программами системы «1С:Предприятие 8». Соглашение о применении стандарта стало первым из заключенных фирмой «1С» с разработчиками онлайн-касс.

Сам стандарт был реализован «1С» в рамках создания «Библиотеки подключаемого оборудования», предназначенной для интеграции программ 1С с различными типами внешних устройств. В составе библиотеки набор механизмов для унифицированной работы с подключаемым оборудованием и технология разработки прикладных решений, использующих его. Прикладная часть интерфейса развивается и обновляется уже более 10 лет.

«1С» предлагает интерфейсы подключения для 12 типов оборудования, в числе которых: онлайн-кассы, включая те, что передают данные в режиме offline, сканеры штрихкодов, считыватели магнитных карт, дисплеи покупателя, электронные весы, электронные весы с печатью этикеток в режиме offline, эквайринг-терминалы, терминалы сбора данных, принтеры чеков, принтеры печати этикеток, считыватели RFID-меток.

Компания сертифицировала на совместимость 56 драйверов, которые были разработаны по требованиям стандарта 20 производителями, поддерживающими более 300 моделей оборудования.

Стандарт опубликован на сайте информационно-технологического сопровождения пользователей« 1С:Предпрятия». Для его применения разработчикам достаточно уведомить фирму «1С» о том, в каких продуктах он будет использоваться, и отразить соответствующую информацию в описании этих продуктов. Порядок применения стандарта опубликован на сайте.

Мария Аверина, директор по продуктам, бизнес-юнит АТОЛ Software компании АТОЛ, отметила: «Фирма «1С» давно зарекомендовала себя как разработчик надежных и качественных решений, которые пользуются неизменно высоким спросом у огромного круга предпринимателей. И мы гордимся тем, что стали первым представителем «кассового» рынка, заключившим соглашение с «1С» на применение упомянутого стандарта в своем ПО. Благодаря этому у нас появилась дополнительная возможность помочь своим клиентам в развитии конкурентоспособного бизнеса. Ведь теперь они смогут в любой момент подключать нужное им торговое оборудование, сертифицированное «1С». И для этого не потребуется ни специальных настроек, ни привлечения программистов, ни обращения в службу поддержки.».

Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы «1С», сказал: «Открытый стандарт 1С – универсальный инструмент для разработки отраслевых решений с подключением оборудования для автоматизации ритейла и сферы услуг. Применение этого стандарта позволит разработчикам программного обеспечения подключать внешние устройства без дополнительных требований к драйверам. Таким образом, разработанный фирмой «1С» интерфейс подключения фактически становится отраслевым стандартом работы с торговым оборудованием. Фирма «1С» планирует расширять стандарт, включая в него новые типы устройств, и приглашает к сотрудничеству производителей и поставщиков оборудования».