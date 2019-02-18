Softline помогла «Мировой технике» с переходом на новую CRM

Softline помогла группе компаний «Мировая техника» реализовать проект по переходу на CRM нового поколения и повысить мобильность продающих сотрудников. Эксперты ИТ-компании оперативно предоставили заказчику серверные мощности, предложив по модели подписки решение DellEMC, доказавшее свою надежность при построении виртуализации бизнес- приложений.

До недавнего времени продавцы поставщика импортного сельскохозяйственного оборудования пользовались CRM, которая не позволяла работать офлайн. После работы с клиентом менеджерам приходилось возвращаться в офис, чтобы внести результаты в систему – это оборачивалось потерей времени и числа посещенных за день заказчиков, а значит, снижением объема продаж. Осенью 2018 г. руководство компании приняло решение внедрить систему, которая позволит оформлять сделки в мобильном приложении, не требующем подключения к интернету. На завершающем этапе проекта «Мировая техника» столкнулась с нехваткой доступных серверных мощностей. Решить эту проблему необходимо было в считанные дни.

«На момент запуска сервиса у заказчика не было возможности изъять из оборота средства на покупку серверов и лицензий, и времени на ожидание поставки со склада. Задачу по быстрому развертыванию сервиса решила модель аренды серверов с подпиской на лицензии Windows. Проект предполагал довольно четкие требования к мощностям, что позволило нам быстро определиться с оборудованием. Мы предложили заказчику сервер DellEMC PowerEdge R630 – одно из самых производительных и универсальных решений, представленных сейчас на рынке», – сказала менеджер по решениям cloud и услугам ЦОД группы компаний Softline на территории ПФО Анастасия Зырянова.

«Мы очень довольны работой команды Softline, специалисты которой сумели оперативно подобрать облачный сервис, соответствующий нашим запросам к доступности, качеству подключения и уровню поддержки. Предложенное нам оборудование отвечает всем требованиям производителя CRM. За несколько месяцев мы смогли повысить эффективность продающих сотрудников, улучшить информированность руководства и намерены двигаться дальше. Softline смогла предоставить нам по приемлемой цене мощности, которые позволят работать с новой системой, не задумываясь о нехватке ресурсов или их доступности», – отметил руководитель ИТ группы компаний «Мировая техника» Юрий Семин.