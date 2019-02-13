«Форсайт» и НИИ СОКБ представили решение «Защищенная мобильность»

«Форсайт» и НИИ СОКБ объявили о выпуске совместного комплексного решения «Защищенная мобильность», которое включает перечень готовых защищенных приложений и позволяет разрабатывать мобильные приложения для бизнеса любой сложности в кратчайшие сроки, обеспечивая глобальную информационную безопасность всей мобильной экосистемы предприятия с помощью сертифицированного ФСТЭК Российского ПО.

«Защищённая мобильность» состоит из двух качественных российских продуктов — «Форсайт. Мобильная платформа» и платформа SafePhone.

«Форсайт. Мобильная платформа» – программный комплекс, объединяющий функции, необходимые для быстрого построения сервисов обмена данными между источником и мобильными приложениями (под управлением ОС Android, iOS, Windows, Sailfish). Использование настроек платформы обеспечивает подключение источников данных, политик кеширования данных, push-уведомлений и др. Использование функционала продукта «Форсайт. Мобильная платформа» в рамках интегрированного решения «Защищенная мобильность» позволяет на до 70% сократить время и трудозатраты на разработку современных мобильных приложений.

Программная платформа SafePhone предназначена для автоматизации процессов безопасного централизованного управления мобильными средствами коммуникации компаний и государственных организаций как масштаба крупного предприятия, так и сравнительно небольших (SMB). SafePhone позволяет полноценно управлять мобильными устройствами, приложениями, контентом и коммуникациями в организации, включая защищенную корпоративную мобильную связь. Российское решение, соответствующее требованиям регулирующих органов (сертификат ФСТЭК, Реестр отечественного ПО).