Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС

Astra Linux сообщила о том, что на Тяньваньской АЭС (Китай, провинция Цзянсу) введена в промышленную эксплуатацию система автоматизированной противопожарной защиты энергоблоков №3 и №4. Проект реализован СКБ «Тензор» по заказу «Атомстройэкспорт». В системе автоматического пожаротушения использовано полностью российское программное обеспечение - SCADA-система TRACE MODE («АдАстрА», Москва) для ОС Astra Linux Special Edition.

Система автоматического управления противопожарной защитой относится к категории крупных - в ней контролируется более 850.000 сигналов от различных устройств Тяньваньской АЭС. Система обеспечивает автоматическое раннее обнаружение пожара и появления дыма в пожароопасных помещениях и на путях эвакуации персонала. Информирует дежурный персонал на постах о возникновении пожара с расшифровкой зоны возгорания для последующего принятия решений и возможности оповещения сотрудников АЭС. Также к основным функциям системы можно отнести автоматическое и дистанционное управление технологическим оборудованием систем пожаротушения (водяного, газового, порошкового); контроль параметров работы технологического оборудования системы пожаротушения и формирования информации о ходе тушения; архивирование информации; выдача обобщенной информации в систему верхнего блочного уровня АСУ ТП и др.

На нижнем технологическом уровне системы управления противопожарной защитой Тяньваньской АЭС используются российские программируемые логические контроллеры ППКП-01Ф производства «Тензор». Контроллеры ППКП-01Ф имеют повышенные показатели надежности в неблагоприятных условиях эксплуатации. На верхнем уровне автоматизированной системы противопожарной защиты АЭС используются автоматизированные рабочие места, созданные на базе SCADA TRACE MODE SCADA-система TRACE MODE для операционной системы специального назначения Astra Linux Spesial Edition.

«Несмотря на весь скептицизм и заявления по поводу низкой конкурентоспособности на мировом рынке отечественных ИТ-разработок, данный проект в очередной раз стал доказательством обратного. Со своей стороны, мы подтвердили экспортный потенциал операционных систем Astra Linux, которые за счет высокой степени надежности и безопасности позволяют предлагать на своих платформах эффективные решения, востребованные в том числе и на иностранных рынках», – сказал директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

«Мы заявили о совместимости SCADA TRACE MODE и Astra Linux еще в 2015 году. С тех пор наши программные продукты были использованы во многих проектах, включая и Тяньваньскую АЭС. Эффективное взаимодействие наших инженеров с техподдержкой и разработчиками Astra Linux, которые в процессе работы оперативно реагируют на запросы системных интеграторов «АдАстры», обеспечивает всегда успешное сотрудничество. В планах компаний дальнейшее партнерство как в рамках России, так и за рубежом», – отметил президент «АдАстры» Лев Анзимиров.