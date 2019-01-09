Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование»

«АльфаСтрахование» объявила о том, что пользователи «АльфаСтрахование Мобайл» и онлайн-сервисов «АльфаСтрахование» в 2018 г. загрузили в систему 1,6 млн документов для автоматического заполнения данных при покупке полисов еОСАГО.

Чтобы при покупке еОСАГО данные были заполнены автоматически, необходимо сфотографировать документы, а инновационное технологическое решение Smart IDReader от российской компании Smart Engines внесет данные в соответствующие поля на сайте компании или в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл». У ранее зарегистрированных клиентов «АльфаСтрахование» вся информация при покупке полиса заполнится автоматически.

«При покупке еОСАГО уже не нужно вводить данные вручную. Достаточно сфотографировать документы и загрузить фотографии, а технология Smart IDReader сама считает необходимые данные и внесет их в нужные поля для дальнейшего оформления полиса. Множество загруженных клиентами документов говорит о большой популярности данного сервиса, он помогает избежать ошибок и значительно экономит время, – сказал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование». – Клиентские данные – один из самых высококритичных для нашей компании ресурсов. Поэтому мы уделяем повышенное внимание вопросам их сохранности. На это направлены как технические решения, так и организационные меры. Кроме того, обработка клиентских данных попадает под государственное регулирование. Мы соблюдаем требования регуляторов и проходим регулярные аудиты соответствия им».

О работе мобильного приложения, условиях программы лояльности и преимуществах инновационных сервисов «АльфаСтрахование» можно узнать из новой рекламной федеральной кампании. Ролик уже появился на крупнейших интернет-ресурсах (онлайн-кинотеатрах, бизнес-порталах, life-style-ресурсах, социальных сетях, WI-FI в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга), 24 декабря он вышел на основных федеральных каналах (Первый канал, НТВ, ТНТ, ТВ-3, Россия 24) и на кабельном телевидении. Кампания продлится до конца февраля 2019 г.