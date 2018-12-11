Клиника «Медицина» использует сервис VideoMost для видео-консультаций с врачами

Российская компания Spirit сообщила о заключении договора с клиникой АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) для использования сервера видеоконференций VideoMost для удаленных консультаций с врачами (услуга «Второе мнение»).

Программная платформа VideoMost обеспечивает видеоконференции через любой браузер на PC/Mac, а также через мобильное приложение для iOS/Android для дистанционных медицинских консультаций и профессионального обучения медперсонала.

Среди дополнительных возможностей VideoMost можно выделить: видеозапись и видео-протоколирование, on-line трансляции для широкого круга зрителей, возможность интеграции с системой видеонаблюдения в медицинском учреждении, установку серверов в закрытом периметре, безопасное соединение с сервером и хранение конфиденциальной информации.

Благодаря внедрению ВКС сервера VideoMost пациенты клиники получили надежный и защищенный канал связи для удаленных видеоконсультаций с врачами. «Второе мнение» – это медицинская услуга, при которой пациенты, желающие получить дополнительные консультации или сомневающиеся в правильности поставленного диагноза и назначенного лечения, обращаются за консультацией к эксперту не только во время приема в клинике, а также удаленно, не выходя из дома или с работы.

«Использование видеосвязи для подобных обращений – это возможность сэкономить время и получить компетентное заключение или комментарии врача в любое удобное для пациента время. Личное посещение клиники не требуется, что значительно упрощает и ускоряет получение медицинской помощи, особенно для маломобильных пациентов и тех, кто обращается к врачу из удаленных регионов. Кроме того, эта услуга экономит деньги пациента», – отметила директор медицинской службы АО «Медицина» Екатерина Тюлькина.