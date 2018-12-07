«Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс»

Международный интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» внедрил в управляющей компании «Папа Джонс» систему бизнес-аналитики на базе платформы Qlik Sense. С ее помощью можно оперативно анализировать и контролировать изменения показателей деятельности ресторанов предприятия и его партнеров по франшизе.

Автоматизация проходила в несколько этапов. На первом этапе специалисты «Первого Бита» создали набор интерактивных панелей для ежедневного контроля деятельности ресторанов. В первую очередь командой «Первого Бита» было автоматизировано формирование более 20 отчетов, с помощью которых анализируется бизнес под разными углами, чтобы затем выявлять «узкие» места или находить возможности для его роста. Qlik Sense позволил снизить трудозатраты десятков сотрудников на рутинную работу и исключить ошибки ручного ввода.

Вторым этапом стало использование модуля рассылки отчётов Qlik NPrinting. Задача заключалась в том, чтобы сформировать массивный отчёт о продажах, отправляемый в головной офис в Европу по заранее определённым требованиям. Отчёт должен был, с одной стороны быть воспринимаем человеком, так как изучался аналитиком, с другой – применим в качестве источника данных для загрузки в другие системы.

В результате «Папа Джонс» использует не только интерактивные дашборды для оперативного управления, но и ряд специализированных отчётных форм, которые рассылаются нужным адресатам с заданной периодичностью.

Кроме всего прочего, Qlik Sense дает возможность гибко настраивать видимость данных для пользователей, что позволяет подключать к работе с бизнес-аналитикой не только управляющую компанию, но и партнеров по франшизе. Они смогут смотреть те же графики, но только с информацией по своим ресторанам.

Пользователями аналитики стали руководители операционного, маркетингового, финансового отдела и генеральный директор управляющей компании «Папа Джонс» в России.