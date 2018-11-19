SAS использует ИИ для разработки жизненно важных лекарств

SAS представила решения нового поколения для анализа данных клинических исследований. SAS предлагает ознакомиться с демо-версиями решений во время конференции PhUSE EU Connect. В США решения будут продемонстрированы на PhUSE US Connect в Балтиморе 24-27 февраля 2019 г.

SAS Life Science Analytics Framework и SAS Real World Evidence предоставляют возможности аналитики, визуализации, искусственного интеллекта и машинного обучения организациям, которые работают с постоянно возрастающим количеством данных о здоровье. Обновленные решения лучше оценивают лекарственные средства, исследуют данные о пациентах и эффективности лечения и помогут быстрее представить рынку новые безопасные методы лечения.

От небольших биотехнологических компаний, только начинающих клинические разработки, до крупных фармацевтических предприятий с тысячами пользователей – все давно используют SAS Life Science Analytics Framework. Облачное решение позволяет исследователям управлять информацией и анализировать ее в рамках единой платформы, а также предоставлять результаты исследований регулирующим органам. После обновления решений это можно сделать эффективнее.

Настраиваемая иерархия клинического репозитория обеспечивает безопасный доступ к информации и взаимодействие между различными организационными функциями.

Новая среда разработки программ SAS ускорит получение надежных статистических результатов, сокращая время выхода на рынок новых методов лечения.

База для управления стандартами CDISC и улучшенное управление метаданными исследования повышают эффективность от запуска исследования до представления.

Santen, ведущая офтальмологическая компания, использует SAS Life Science Analytics Framework, чтобы ускорить разработку новых методов лечения. Решение предоставляет единое, централизованное и аудируемое хранилище клинических данных для многопрофильной исследовательской группы, расположенной в разных странах Азии, Европы и Северной Америки.

«Поскольку мы глобальная организация, нам очень важно, чтобы у нас был последовательный, беспрепятственный доступ к данным и контроль версий во всех группах в Santen. Решение SAS Life Science Analytics Framework закрывает для нас этот вопрос, - сказала Нина Уорден, директор статистического программирования в Santen. – Новые усовершенствования в системе сквозной клинической аналитики позволят сократить время на оперативное управление данными, и увеличить время на разработку инновационных методов лечения, которые сохранят зрение и здоровье людей во всем мире».

Регуляторы, такие как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), подчеркнули важность данных и наблюдений, собранных во время лечения, а не только во время клинических испытаний. Эти данные поступают из электронных медицинских записей, реестров счетов, регистров пациентов, носимых медицинских приборов и даже социальных сетей. Они важны для оценки безопасности и эффективности новых лекарств и медицинских устройств.

Данные, собранные во время лечения, обладают огромным потенциалом. Они помогают отрасли разрабатывать и проводить клинические исследования, оценивать использование медицинских услуг в разных странах и выявлять пациентов из группы риска. SAS Real World Evidence дает организациям инструменты для использования этого потенциала, используя самые передовые аналитические технологии для сбора и получения информации из таких данных.

Оптимизация данных для выполнения запросов сокращает время на построение когорт и ускоряет процесс анализа. Возможность совместного использования когорт, проектов и данных способствует более плотному сотрудничеству между пользователями, программирующими на SAS, и теми, кто предпочитает не программировать.

Пользователи могут использовать проверенные алгоритмы для анализа или добавить собственные библиотеки макросов для расширения доступа к данным, анализам и аналитическим данным по всей организации.

«SAS – лидер в решениях, которые объединяют здравоохранение и фармацевтику», - сказал Ари Якоби, главный аналитик данных в Knowledgent, консалтинговой фирме по анализу данных в области здравоохранения. «Налогоплательщики, медицинские организации, инвесторы фармацевтического рынка и правительство хотят иметь легкий доступ к лучшим алгоритмам машинного обучения, основанным на стандартах клинической диагностики и определениях эпизодов медицинской помощи. SAS Real World Evidence – лучший инструмент, который мы видели на рынке».

«SAS – единственный поставщик с таким обширным опытом, предлагающий комплексные решения как для клинической разработки, так и для анализа данных, полученных по время лечения, включая управление данными, и соблюдение нормативных требований», – сказал Марк Ламбрехт, директор глобальной практики здравоохранения и фармацевтики SAS. «Благодаря этим обновленным решениям мы опираемся на наш отраслевой опыт, чтобы предоставить еще более широкие возможности для управления, анализа и визуализации различных типов данных о пациентах».