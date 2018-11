Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE

Vmware презентовала новые возможности аналитической платформы Vmware Workspace ONE. Обновленное решение предоставляет заказчикам продвинутые инструменты управления гетерогенными ИТ-средами и совершенствования клиентского опыта в большем количестве приложений и устройств. Внутриплатформенные нововведения и интеграции с решениями партнеров по экосистеме расширяют потенциал платформы Workspace ONE и открывают новые возможности для компаний.

Современные рабочие пространства становятся все более неоднородными, поскольку сотрудники используют широкий перечень устройств и приложений на базе разных операционных систем для решения рабочих задач. Workspace ONE позволяет сохранить баланс между потребностями сотрудников и требованиями ИТ-службы, снизить затраты и устранить сложности, автоматизируя управление и безопасность цифровыми рабочими пространствами.

Платформа Workspace ONE предлагает заказчикам широкий перечень возможностей для трансформации цифровых рабочих пространств благодаря партнерству с ведущими технологическими компаниями.

Workspace ONE Intelligence теперь совместим со сторонними системами благодаря компоненту Workspace ONE Intelligence Automation Connector. Основанный на доступных «из коробки» средствах интеграции со Slack и ServiceNow, он позволяет заказчикам подключать автоматизированные уведомления и действия, заданные в Workspace ONE, к собственным системам, таким, как платформы service desk.

Workspace ONE Sensors для macOS позволяют заказчикам отслеживать состояние любого аппаратного или программного компонента устройств Apple (микропрограммы, BIOS, периферийные модули, приложения и т.д.) для обеспечения прозрачности и соответствия политикам безопасности. Ранее эта возможность была доступна только для работы с Windows 10.

Dell Provisioning для Vmware Workspace ONE — сервис для предварительной настройки устройств, благодаря которому конечные пользователи получают полностью готовые для работы устройства со всеми приложениями Windows с первого запуска. В рамках анонса Vmware и Dell сообщили, что Dell Provisioning для Vmware Workspace ONE стал частью Dell ProDeploy Client Suite. Эту услугу можно приобрести вместе с новой лицензией Workspace ONE по специальному комбинированному тарифу в составе ProDeploy.

Интеграция с Flexera AdminStudio для упрощения запуска приложений Win32: теперь клиенты могут запускать десктопные приложения напрямую из Flexera AdminStudio в свой каталог Workspace ONE, избегая дорогостоящей и сложной повторной переупаковки приложений Win32.

Vmware также анонсирует обновления Vmware Horizon, позволяющие бесшовно развертывать виртуальные рабочие столы и приложения в гибридном облаке.

Vmware Cloud on AWS теперь поддерживает решения Horizon 7 Instant Clones, App Volumes и User Environment Manager для развертывания виртуальных рабочих столов в режиме just-in-time («точно в срок»). Теперь развертывание десктопа проходит в среднем за 1-2 секунды, а технология Instant Clones позволяет сократить потребление памяти до 80%.

Vmware представляет интеграцию Horizon 7 с Horizon Cloud Service, которая обеспечивает прозрачность и полное понимание происходящего в инфраструктуре, мониторинг работоспособности и службу поддержки для развертываний Horizon 7 как в Vmware Cloud on AWS, так и в локальной инфраструктуре.

Vmware рассматривает возможность автоматизировать несколько этапов инсталляции Horizon 7 на Vmware Cloud on AWS через интеграцию с Horizon Cloud Service. Оптимизированный пользовательский интерфейс для инсталляции Horizon 7 значительно сократит время установки на VMC on AWS.

Благодаря встроенным инструментам безопасности платформы Workspace ONE заказчики могут защитить любое приложение на любом устройстве с помощью политик предотвращения утечек, шифрования и управления доступом.

«Рабочий процесс стал более открытым, гибким и коллективным, поэтому ИТ-департаменты обязаны помогать сотрудникам работать на удобных для них устройствах без угрозы для корпоративной и личной конфиденциальности, — отметила Анжела Салмерон (Angela Salmeron), менеджер по исследованиям IDC. — Цифровые рабочие платформы со встроенными возможностями для обеспечения безопасности имеют решающее значение для формирования бизнес-стратегии. С его помощью сотрудники могут беспрепятственно получать безопасный доступ к соответствующему корпоративному контенту и приложениям на любом устройстве».

Усовершенствованные сервисы Workspace ONE Intelligence предоставляют аналитику, с помощью которой организации могут повысить понимание происходящего от конечных устройств до сети и автоматизировать устранение нарушений в рабочих средах. Сегодня Vmware представила Workspace ONE Intelligence Identity Analytics. Используя данные Vmware Identity Manager, Workspace ONE Intelligence способен предупреждать инциденты безопасности с помощью анализа идентификационных данных пользователей.

В дополнение к встроенным инструментам защиты Workspace ONE заказчики могут использовать продукты для информационной безопасности компаний из партнерской экосистемы Workspace ONE Trust Network. Подключаясь к сторонним решениям через Workspace ONE Intelligence, организации получают доступ к полному обзору всех устройств, приложений и соответствующих потенциальных угроз информационной безопасности.

В рамках этой инициативы Vmware презентует решение, разработанное в сотрудничестве с Carbon Black, одним из партнеров по Trust Network. В превью отмечается, что решение объединяет Carbon Black, Workspace ONE Intelligence и Vmware AppDefense, чтобы расширить поиск угроз в ЦОД, автоматизировать их устранение и повысить общий уровень безопасности.

Кроме того, было анонсировано дополнительные две возможности , которые помогут заказчикам Workspace ONE пользоваться преимуществами решения Okta Identity Cloud. Партнерство между Okta и Vmware связывает доверенное устройство с идентификатором пользователя с помощью расширенных политик условного доступа и предоставляет сотрудникам централизованный, безопасный хаб для доступа ко всем приложениям, сервисам и устройствам.

Используя точно подобранные приложения для повышения производительности, сотрудники могут продуктивно решать рабочие задачи из любой точки мира. Vmware анонсирует несколько улучшений для Workspace ONE Secure Productivity Apps: Vmware Workspace ONE Boxer теперь поддерживает корпоративную электронную почту G-Suite, что позволяет организациям управлять почтой Google; Workspace ONE Intelligence для Workspace ONE Secure Productivity Apps: с помощью средств интеграции для Workspace ONE Intelligence организации могут собирать информацию об эффективности работы с приложениями, количестве сбоев, скорости авторизации, поведении пользователей и т.д.; Поддержка Samsung DeX: теперь решение Workspace ONE поддерживает подключение устройств Samsung Galaxy S8, Note8, S9, Note9 и Tab S4 к монитору, клавиатуре и мыши для настольных вычислений с Samsung DeX. Используя свой телефон, сотрудники могут открывать приложения Vmware, пользоваться комбинациями клавиш и управлять файлами на большом экране.

Vmware продолжает модернизировать свою платформу Horizon. Новые возможности решения для удаленной работы включают поддержку кодека H.265/High Efficiency Video Codec (HEVC) для виртуальных рабочих столов и приложений, удаленные подключения к физическим ПК и рабочим станциям, реализованные с помощью брокера соединений Blast, сеансы совместной работы в Linux, а также поддержка технологии Samsung DeX.