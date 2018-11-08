Wuxi Nextcode использует Netapp Cloud Volumes для упрощения развертывания и оптимизации работы приложений на основе данных

Netapp объявила о заключении партнерства с Wuxi Nextcode, платформой геномных данных. Wuxi Nextcode планирует использовать Netapp Cloud Volumes для упрощения развертывания и оптимизации работы приложений на основе данных. Wuxi Nextcode работает в интегрированной мультиоблачной среде хранения геномных данных и производит их вторичную обработку, а также предоставляет приложения для своих клиентов. Решение Netapp Cloud Volumes разработано таким образом, чтобы обрабатывать на порядок больше данных одновременно и анализировать большие объемы данных в реальном времени.

Wuxi Nextcode предлагает платформу, разработанную специально для организации, получения, разделения и применения геномных данных с целью улучшения здоровья людей. Набор инструментов компании для использования технологий искусственного интеллекта обеспечивает аналитику массивных объемов геномных и клинических данных, поддерживая клинические и научные аналитические процессы.

Wuxi Nextcode должна успевать за растущим количеством геномов, которые она секвенирует и хранит для своих заказчиков ежедневно. Рассмотрев множество предложений по облачному хранению, компания приняла решение сделать выбор в пользу решения Netapp Cloud Volumes, поскольку ее устроили масштабируемость продукта, простота развертывания и управления им. Netapp Cloud Volumes интегрируется с продуктами большинства основных облачных провайдеров, таких, как Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Эта мультиоблачная стратегия обеспечивает для Wuxi Nextcode работу архитектуры данных, которая необходима для высокопроизводительной аналитики, масштабируемости и гибкости, а также для более быстрой и надежной интеграции в системы заказчиков.

«Масштабируемая и простая в установке СХД — это базис платформы, подобной нашей, которая обрабатывает миллионы геномов, одновременно обеспечивая сетевой эффект и предоставляя базу знаний, которая постоянно привлекает все большее количество пользователей и данных», — сказал Хакон Гудбьяртссон (Hakon Gudbjartsson), ИТ-директор Wuxi Nextcode.

Пользователи Netapp Cloud Volumes, такие как, например, Wuxi Nextcode, могут легко установить и настроить масштабируемую инфраструктуру СХД в облаке, подобную гиперконвергентной. Более того, расширенная функциональность управления хранением данных, такой как зеркалирование в реальном времени при помощи ПО для репликации данных Netapp SnapMirror, в значительной степени упрощает развертывание и тестирование, что в результате обеспечивает платформе повышенную стабильность и надежность: это важно для научной работы заказчиков Wuxi Nextcode в отрасли фармацевтики, биотехнологии и клинических сред.

«Облачные сервисы не просто содействуют в развитии бизнеса, они влияют на все общество в целом, — сказал Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент и генеральный директор по облачным дата-сервисам Netapp. — Наше сотрудничество с Wuxi Nextcode — это наглядный пример того, как мы помогаем крупным компаниям строить свой бизнес и развивать его в мультиоблачной среде. Netapp Cloud Volumes сотрудничает с крупнейшими публичными облаками, предоставляя возможность пользоваться ведущими в отрасли сервисами для публичных облаков, быстрее реагировать на изменения рынка и на растущие требования заказчиков».

В дальнейшем Netapp и Wuxi Nextcode продолжат сотрудничать по отдельным инструментам, возможностям и API для обработки растущих объемов данных, которые поступают из глобальных геномных источников.