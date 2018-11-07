«Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявили об успешном проведении испытаний RFID-меток для маркировки древесины ценных пород. Применение радиочастотных меток позволит автоматизировать учет вырубки, отслеживать транспортировку и сортировку древесины, а также сократить незаконную вырубку. Заказчиком проекта выступило Министерство промышленности и торговли РФ.

В ходе испытаний метки дали близкие к 100% результаты идентификации древесины в автомобиле лесовоза и вагоне при считывании стационарным RFID-порталом на расстоянии до 11 метров, а также выдержали испытания на прочность методом удара. Метки повышенной прочности для маркировки бревен и пиломатериалов выдержали постоянную нагрузку в 1,5 тонны и ударную нагрузку до 5 тонн. Другим преимуществом новых средств маркировки является то, что они не теряют своих свойств при температуре от -40 до +65 градусов.

«Растущий мировой спрос на древесину ценных пород провоцирует увеличение незаконной вырубки, ущерб от которой ежегодно составляет миллиарды рублей. При этом рубка леса происходит на огромных, зачастую труднодоступных территориях. Для контроля и учета лесозаготовки эффективным решением является применение современных цифровых систем. Наши метки являются универсальным решением для маркировки древесины и контроля лесозаготовки на всех этапах», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Согласно законодательству РФ, три ценные породы дерева: дуб, бук и ясень – необходимо поштучно метить при поставке на экспорт. RFID-метки позволяют хранить и передавать данные о древесине в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) «Учет древесины и сделок с ней».

В рамках испытаний были протестированы RFID-метки повышенной прочности для маркировки бревен и пиломатериалов, разработанные ИМЦ концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника»), а также метки «Микрона» (входит в РТИ).

«В составе ИМЦ концерна "Вега" уже более 10 лет действует центр компетенции радиочастотной идентификации. Результаты экспериментов наших специалистов легли в основу технологий, которые позволят в скором времени автоматизировать контроль и учет экспорта ценной древесины из России, – сказал генеральный директор ИМЦ концерна "Вега" Александр Кулиш. – На 2019 г. запланирован финальный этап практических исследований. Мы работаем над созданием экспериментальной системы функционального применения радиочастотной маркировки древесины, включающей клиентские приложения для лесозаготовителей и контролирующих органов».