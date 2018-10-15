«Аурига» стала партнером Aquantia по разработке ПО

«Аурига», одна из лидирующих компаний в сфере разработки программного обеспечения на заказ, вошла в число первых партнеров Aquantia по разработке ПО. Надежные партнеры по разработке программного и аппаратного обеспечения помогают Aquantia создавать и выводить на рынок потребительские и корпоративные решения для лидеров ИТ-индустрии.

Aquantia – одна из ведущих компаний по разработке высокоскоростных решений Ethernet для дата-центров, корпоративной инфраструктуры, беспилотных автомобилей. Разработанные компанией решения Multi-Gig значительно способствуют увеличению спроса на все типы данных и поддерживают растущее число подключенных устройств, основанных на технологиях потоковой передачи видео, VR/AR, «облаков» и больших данных и воплощающих концепцию «интернет всего» (IoE).

Лакшмикант Бхупатхи, вице-президент по маркетингу Aquantia, сказал: «Партнеры Aquantia предоставляют продукты, ресурсы, обучение и поддержку, чтобы наши клиенты могли реализовать конкурентные преимущества Multi-Gig. Их технологии и решения помогают нашим клиентам в достижении бизнес-целей».

По словам Елены Барановой, директора по инжинирингу «Ауриги»: «Огромный опыт "Ауриги" в разработке встраиваемого и системного ПО и глубокое знание продуктов Aquantia высоко ценятся клиентами компании, так как позволяют им оптимизировать производительность и обеспечивают надежность. Для нас большая честь быть в числе первых партнеров Aquantia, и мы уверены, что будем полезны как самой компании, так и ее ключевым клиентам».