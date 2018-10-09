SAP представил новые блокчейн-сервисы для бизнеса

SAP представил новые сервисы, которые помогают клиентам интегрировать блокчейн в бизнес-процессы, а также представил два новых индустриальных консорциума для создания совместных инноваций с использованием блокчейна вместе с клиентами и партнерами.

Новые сервисы для расширения блокчейн-сетей упростят для клиентов и партнеров SAP процесс интеграции различных блокчейн-инфраструктур в свои бизнес-процессы. Вне зависимости от среды они получат равные возможности и поддержку взаимодействия со следующими сервисами: блокчейн-узлы, которые поддерживает SAP, а также находящиеся на локальных серверах или в других облачных сервисах; приложения SAP с поддержкой блокчейна и бизнес-процессы, в которых предусмотрено внешнее управление узлами и сетями.

Это позволит клиентам соблюдать требования к использованию блокчейна с учетом региональных стандартов, аппаратного обеспечения, производительности и законодательства.

SAP добавил в свои продукты поддержку Quorum – корпоративной версии технологии Ethereum, в дополнение к уже существующей поддержке технологий Hyperledger Fabric, Multichain в сервисе SAP Cloud Platform Blockchain. На начальном этапе Quorum будет доступна для самых первых пользователей сервиса. Это позволит использовать смарт-контракты на базе Ethereum в блокчейн-сетях с контролируемым доступом.

SAP сформировал два новых консорциума внутри своей программы SAP Blockchain Consortium: для фармацевтических и медицинских компаний, а также для производителей сельскохозяйственной и потребительской продукции и ритейла. В новых консорциумах клиенты, партнеры SAP и другие участники рынка будут совместно работать над кейсами по применению блокчейна в выбранных индустриях, для межиндустриального сотрудничества и для получения других преимуществ от использования контролируемых блокчейн-сетей. Две новые группы дополнят уже существующий консорциум хайтек-компаний с участием SAP, который за прошедший год вырос в два раза. Сейчас в трех индустриальных консорциумах SAP состоят 35 участников, включая такие компании как AmerisourceBergen, Arvato, CONA – Coke One North America, GlaxoSmithKline plc и Maple Leaf Foods Inc.

«Блокчейн – это мощный инструмент, чтобы повысить доверие, прозрачность и упростить сотрудничество между компаниями, – сказала Хиль Перес (Gil Perez), старший вице-президент направления продуктов и инноваций и руководитель направления цифровых потребительских программ в SAP. – Сервисы SAP позволяют нашим клиентам извлечь пользу из блокчейн-технологий при помощи простой интеграции, технологической гибкости и совместных инновационных разработок для отдельных индустрий».

SAP расширяет использование технологий блокчейна вместе с тем, как компании из разных индустрий ищут преимущества от применения технологий распределенного реестра в корпоративных приложениях. Новый опрос клиентов и партнеров SAP продемонстрировал, что внедрение блокчейна и интерес к его функциональности продолжает расти, включая сферу корпоративных финансов.