«Тинькофф Банк» запустил новый инвестиционный сервис

«Тинькофф Банк» объявил о запуске сервиса «Тинькофф Инвестиции Премиум», клиенты которого получат доступ к максимально широкому для российского рынка каталогу мировых ценных бумаг (более 10 000 позиций) и поддержку персонального менеджера прямо в мобильном приложении, говорится в пресс-релизе «Тинькофф Банк».

Принципиальное отличие сервиса «Тинькофф Инвестиции Премиум» состоит в возможности совершать все операции и принимать любые инвестиционные решения внутри мобильного приложения в несколько кликов, без звонков консультанту и личных встреч. С каждым пользователем «Тинькофф Инвестиции Премиум» будет работать команда персональных менеджеров и аналитиков, доступных в чате мобильного приложения в режиме 24/7, говорится в сообщении.

В продуктовой линейке сервиса «Тинькофф Инвестиции Премиум» пользователям доступны более 10 000 ценных бумаг эмитентов из 30 стран (сотни иностранных ETF; евробонды, в том числе — высокодоходных развивающихся рынков; акции и облигации зарубежных компаний и пр.).

Как следует из пресс-релиза, еще одной особенностью нового сервиса является отсутствие минимального порога входа по сумме счета, что дает возможность получить премиальный уровень обслуживания максимально широкой аудитории инвесторов.

«Экосистема Тинькофф продолжает расширять свои возможности на рынке премиального обслуживания клиентов: в апреле мы запустили дебетовые и кредитные карты Tinkoff Black Edition и Tinkoff ALL Airlines Black Edition для affluent сегмента, а уже сегодня предлагаем принципиально новый продукт для инвесторов — «Тинькофф Инвестиции Премиум». Мы сделали премиальное обслуживание массово доступным и перевели всю коммуникацию полностью в мобильное приложение. Премиальным клиентам не нужно тратить время на звонки и встречи с консультантами, даже самые сложные инвестиционные продукты, например — ноту или портфель из двадцати бумаг, можно купить в один клик в мобильном приложении. Мы уверены, что у нашего премиального инвестиционного сервиса огромный потенциал, и планируем, что уже в 2019 г. доля пользователей составит до 5% от общей аудитории “Тинькофф Инвестиций”», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф Банка».