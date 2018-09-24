IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга

IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт».

В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым активностям; автоматизировать планирование и управление KPI. Новый раздел системы позволяет гибко управлять как количественными (например, процент выполнения плана продаж), так и качественными (например, выполнение текущих задач по наращиванию клиентской базы, установка единиц холодильного оборудования) показателями; централизовано управлять трейд-маркетинговым бюджетом и ценовыми активностями. Процессы согласования проектов и акций, а также управления расходами на промо-инициативы дают возможность менеджерам оперативно контролировать ход выполнения плана; формировать отчеты. Настроено формирование ключевой отчетности по различным критериям, а графическое представление данных в онлайн-режиме позволяет руководству оперативно принимать решения на основе текущей ситуации; автоматически на основе заложенных алгоритмов и референсных значений планировать, управлять и начислять премии сотрудникам, а также собирать от них обратную связь. Это позволяет снизить трудозатраты на регулярное выполнение указанных задач, сделать процесс прозрачным для всех участников и помочь анализировать внутреннюю систему KPI в компании.

Успех использования платформы bpm’online обусловил дальнейшее сотрудничество IDS Borjomi Russia с компанией Sales’Up. Следующим витком развития CRM-решения для клиента на платформе bpm’online станет проект по планированию прироста продаж и других финансовых показателей. Система учета трейд-маркетинговых активностей даст возможность рассчитывать основные показатели (ROI, прибыль, маржинальность и другие) в разрезе различных периодов, территориальных единиц или товарных групп для создания полноценного плана продаж.

Над задачами проекта на постоянной основе продолжает работать выделенная команда интегратора, обеспечивая непрерывное развитие системы благодаря максимальному погружению в специфику работы клиента и нацеленности команды на результат. Пользователи системы получают не только всестороннюю поддержку, но и обширную экспертизу сотрудников Sales’Up в вопросах оптимизации работы связанных подразделений компании.

«Мы признательны IDS Borjomi Россия, компании-лидеру в своей отрасли, за доверие bpm’online такой важной задачи, как автоматизация работы отделов маркетинга и продаж, — сказал Алексей Клочков, коммерческий директор "Террасофт". — Инструменты для планирования трейд-маркетинговых активностей, контроля бюджета и формирования отчетов позволят бизнесу владеть актуальной информацией и оперативно принимать решения. Мы верим, что платформа bpm’online помогает компаниям ускорять бизнес-процессы и позволяет быстро окупать вложенные инвестиции в ИТ-систему».