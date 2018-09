AMD: 23–й ежегодный отчет о корпоративной ответственности

AMD опубликовала свой 23-й ежегодный отчёт о корпоративной ответственности, подчеркнув постоянную приверженность компании к достижению важных социальных и экологических целей. В нем рассказано, в частности, о программах устойчивого развития компании, общественной роли волонтеров среди сотрудников, практиках цепочек поставок и новых историях успеха, показывающих, как потребители используют технологии AMD для улучшения качества жизни.

«Мы в AMD гордимся не только нашими лидирующими продуктами, но также способами их поставки на рынок, — сказала Сьюзен Мур, корпоративный вице-президент по связям с органами государственной власти и корпоративной ответственности в AMD. — От контроля наших цепочек поставок до формирования инклюзивной культуры минимизации нашего воздействия на окружающую среду, приоритетом компании остается корпоративная ответственность как важнейший аспект производства высокопроизводительных решений AMD, которые помогают решать ряд самых сложных проблем в мире».

В числе важнейших положений корпоративной ответственности 2018 г. указаны такие моменты, как инициатива AMD «25x20 Energy Efficiency», которая продолжает работать. Создаются новые платформы и технологии, повышается энергоэффективность продуктов компании на пользу заказчикам. Например, грядущая модель процессора AMD Ryzen с графикой Radeon Vega будет, как утверждают разработчики, самым быстрым и наиболее энергоэффективным гибридным процессором среди всех мобильных APU, которые создавались когда–либо AMD.

Штат сотрудников AMD сохраняется и продолжает расти, говорится в отчете. В рамках исследования вовлеченности персонала 2018 г., проведенном компанией, 84% сотрудников AMD ответили, что они будут рекомендовать AMD как отличное место для работы, что значительно опережает среднее значение высокотехнологичных компаний, равное 71%. Компания AMD инвестирует в создание инклюзивной рабочей среды для всех сотрудников, рабочих групп, включая персональные преимущества и специальные корпоративные политики. За счет этого компания получает оценку в 100% по результатам индекса Human Rights Campaign Foundation Corporate Equality уже второй год подряд.

Кроме того, AMD и ее партнеры, как говорится в материалах компании, являются первопроходцами в сфере новых технологий образования, в том числе внедрения VR и AR в школах, бесплатного обучения разработке программного обеспечения, а также применения высокопроизводительных вычислений для научных исследований лечения рака, изменений окружающей среды и других сфер.

При этом доля сотрудников, участвующих в волонтерских активностях компании по всему миру, увеличилась на 29% по итогам 2017 г. В общей сложности 10 257 человеко-часов были потрачены 2 451 сотрудниками AMD, чтобы помочь ученым, инженерам и математикам (STEM), а также удовлетворить социальные потребности общества.

Кроме того, согласно приведенным в отчете данным, AMD вошла в рейтинги Thomson Reuters Top 100 Global Tech Leaders (2018), Barron 100 Most Sustainable Companies (2018) и JUST Capital Most JUST Companies in America (2017).