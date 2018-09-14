Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы

Fortinet объявила о том, что Infosec Partners, компания-поставщик управляемых услуг по обеспечению безопасности, отдала предпочтение адаптивной системе сетевой безопасности Fortinet и решениям ее партнера SentinelOne, поддерживающего интеграцию с системой безопасности Fortinet. Эти технологии будут применяться для обеспечения безопасности глобальной клиентской базы Infosec Partners.

Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet, отметил: «Благодаря программе интеграции решений партнеров с системой безопасности Fortinet нашей компании удалось объединить технологии ведущих поставщиков отрасли и создать интегрированные, готовые к развертыванию комплексные предложения. Интегрированные решения партнеров являются ключевыми составляющими адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet, благодаря чему компания Fortinet и ее партнеры, например, SentinelOne, получают возможность совместно разрабатывать комплексные интегрированные средства защиты. Мы рады сотрудничеству с таким крупным поставщиком MSSP, как компания Infosec Partners, и с удовольствием окажем содействие в решении сложнейших проблем безопасности. Компания получит доступ к портфелю решений мирового класса, обеспечивающих необходимые гибкость и удобство интеграции».

Fortinet предоставляет средства информационной безопасности, обеспечивая плавную интеграцию со сторонними решениями. Это возможно благодаря открытой адаптивной системе сетевой безопасности Fortinet и программе интеграции решений партнеров с этой системой безопасности.

Примером интеграции является совместно разработанное решение, которое объединяет платформу защиты конечных точек SentinelOne, автоматизированные функции выявления угроз и реагирования на конечных точках (EDR) и адаптивную систему сетевой безопасности Fortinet. Это решение обеспечивает отслеживание, управление соответствием требованиям и автоматизацию в рамках корпоративной сети.

За счет такой интеграции компания Infosec Partners получает возможность предлагать своим клиентам средства безопасности, соответствующие поставленным задачам: интеграция в существующее развертывание сети, включающее решения от многих поставщиков, или обновление средств защиты.

Базирующийся в Лондоне поставщик управляемых услуг по обеспечению безопасности Infosec Partners обладает разнообразной клиентской базой. Корпоративные сети многих клиентов компании имеют сложную структуру и включают решения от разных поставщиков, предназначенные для обеспечения безопасности локальных инфраструктур, общедоступных и частных облачных сред.

В результате компания Infosec Partners столкнулась с проблемой адаптации существующих средств безопасности клиентов и решений нескольких поставщиков. Это нетривиальная задача, которая чревата значительными затратами времени при внедрении нового продукта.

Для решения этой проблемы компания Infosec Partners выбрала адаптивную систему сетевой безопасности Fortinet, оснащенную открытыми API-интерфейсами и коннекторами системы безопасности, которые обеспечивают тесную интеграцию с почти всеми сторонними продуктами. Компании Infosec Partners удалось решить проблемы клиентов в таких отраслях, как финансовые услуги, страхование, гостиничный бизнес, средства массовой информации и розничная торговля. Компания оперативно предоставляет решения, совместимые с существующими средствами самых различных поставщиков.

Одно из развернутых компанией Infosec Partners решений использует разработанную Fortinet технологию FortiSIEM, благодаря чему Infosec Partners обеспечивает работоспособность клиентов в течение нескольких часов, а не месяцев. Это сводит уязвимость организаций к минимуму.

Infosec Partners разработала интегрированное решение под названием FortiSecured, которое соответствует философии Fortinet и, как и другие решения компании, отличается простотой развертывания и удобством управления. При этом оно сочетает в себе сильные стороны нескольких ведущих решений, в том числе межсетевого экрана следующего поколения FortiGate, межсетевого экрана веб-приложений FortiWeb и платформы защиты конечных точек SentinelOne.

Таким образом, удалось создать высокоэластичное клиентское решение «Безопасность как услуга» (SaaS), запускаемое одним нажатием. Благодаря открытости адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet клиенты компании Infosec Partners также получают доступ к агенту системы безопасности Fortinet FortiClient, который совместим с решениями SentinelOne.

Агент системы безопасности FortiClient обеспечивает отслеживание конечных точек на основе рисков путем распространения данных телеметрии и сведений об уязвимостях конечных точек. Это позволяет организациям согласованно применять политики безопасности корпоративной сети в целях противодействия угрозам безопасности. Кроме того, в целях обеспечения защиты на каждом этапе жизненного цикла угроз средства Fortinet и SentinelOne в режиме реального времени распространяют по всей инфраструктуре данные об угрозах и результаты анализа.

Infosec Partners специализируется на средах IT/OT и работает с клиентами в ряде отраслей. К их числу относятся авиакомпании, энергетические компании, дистрибьюторы, организации, занимающиеся обслуживанием важных инфраструктур, систем и сетей. Традиционно организации оплачивают обслуживание IT- и OT-инфраструктур по отдельности, что приводит к удвоению расходов. Благодаря интегрированному решению Fortinet и SentinelOne компания Infosec Partners сможет обеспечить единую защиту обеих сред с помощью стандартизированных средств управления безопасностью, что существенно снизит расходы клиентов.

«Компания Fortinet продолжает позитивно удивлять, предлагая эффективные средства информационной безопасности, которые охватывают все этапы жизненного цикла угроз. Радует, что в то же время технология Fortinet открыта для интеграции с решениями других поставщиков, таких как SentinelOne. Благодаря этому мы получаем возможность предоставлять клиентам решения, которые соответствуют их существующим развертываниям. Удобство интеграции также упрощает и ускоряет развертывание решений: теперь эта процедура занимает несколько минут, а не месяцев. Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet и интегрированные с ней решения партнеров обеспечивают непревзойденные гибкость и оперативность развертывания. Эти преимущества благоприятно сказываются на развитии нашего бизнеса», — отметил Марк Оактон (Mark Oakton), основатель и начальник отдела безопасности, Infosec Partners.

«Мы гордимся участием в программе интеграции наших решений с системой безопасности Fortinet. Эта программа предусматривает объединение нашего ведущего средства защиты конечных точек, оснащенного функциями выявления и реагирования на угрозы, с адаптивной системой сетевой безопасности Fortinet. За счет этого клиенты могут в полной мере воспользоваться преимуществами своих инфраструктур безопасности. Система безопасности Fortinet оборудована открытыми интерфейсами, поддерживающими интеграцию решений партнеров, благодаря чему компании Fortinet и SentinelOne совместно обеспечивают безопасность сетевых, облачных и мобильных сред на беспрецедентно высоком уровне», — сказал Дэниел Бернард (Daniel Bernard), вице-президент отдела экономического развития, SentinelOne