В серии APC Easy UPS On-Line SRV представлены ИБП с увеличенной автономией

Schneider Electric объявила о расширении ассортимента источников бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV новыми моделями, поддерживающими подключение до четырех внешних аккумуляторных батарей. За счет этой особенности появляется возможность значительного увеличения времени автономной работы ИБП. Возможность добавления внешних аккумуляторных батарей предусмотрена в моделях ИБП SRV6KRIL, SRV10KRIL, SRV1KIL, SRV3KIL, SRV6KIL и SRV10KIL. Все перечисленные ИБП относятся к среднеценовому диапазону.

Другой важной особенностью новинок является высокий коэффициент мощности в нагрузке, который в моделях мощностью 6000 ВА и 1000 ВА достигает значения 1, а в других представленных моделях равен 0,8.

Самое большое время автономной работы из новинок демонстрирует ИБП SRV2KL. С использованием только встроенной батареи время автономной работы при полной нагрузке составляет 22 минуту, а при добавлении еще четырех внешних аккумуляторных батарей данный показатель возрастает до 159 минут.

Новые модели в серии SRV, поддерживающие подключение внешних аккумуляторных батарей, отличаются буквой L на конце названия. Представлены как модели, предназначенные для установки в стойку, так и модели в корпусе типа Tower.

Модели с мощностями 6000 ВА и 10000 ВА имеют и другую важную конструктивную особенность - они состоят из двух разделяемых элементов: ИБП и основной батареи. Благодаря такому решению упрощается замена аккумуляторной батареи при плановом техобcлуживании.

Во всех представленных моделях поддерживается "горячая" замена внешних аккумуляторных батарей. Для повышения безопасности такой замены каждая из батарей снабжена встроенным защитным автоматом.

ИБП SRV6KRIL, SRV10KRIL, SRV1KIL, SRV2KIL, SRV3KIL, SRV6KIL и SRV10KIL предназначены для обеспечения бесперебойной работы критически важных элементов инженерной инфраструктуры. Возможность наращивания времени автономной работы без замены самого ИБП, только подключением дополнительных аккумуляторов, особенно актуальна для динамично развивающихся производств, так как позволяет сократить начальные вложения в оборудование.

«Особенно явно преимущества новых ИБП серии APC Easy UPS On-Line SRV проявляются при использовании там, где при ограниченном бюджете требуется иметь большой запас по времени автономной работы: в медицинских учреждениях, дата-центрах, телекоммуникационных компаниях, органах государственного управления, сложных производствах и т. п. Высокая надежность резервного питания обеспечивается рядом особенностей конструкции ИБП, в том числе функцией интеллектуального управления аккумуляторами с температурной компенсацией, которая продлевает срок службы батарей», - сказала Анна Мизиева, менеджер по развитию бизнеса однофазной продукции подразделения IT Division компании Schneider Electric.