«Техносерв консалтинг» сообщил о расширении возможностей системы автотестирования в «Ингосстрахе»

«Техносерв консалтинг» и «Рексофт» (ГК «Техносерв») объявили о расширении системы автотестирования в «Ингосстрахе».

В 2017 г. «Техносерв консалтинг» и «Рексофт» помогли «Ингосстраху» выбрать, а затем внедрить инструмент для автоматизации процесса тестирования – SmartBear TestLeft. Решение о применении технологии автоматического тестирования ПО было принято страховой компанией для повышения качества разработки программного обеспечения при внесении обновлений в информационную систему.

Задачей текущего проекта был перевод в автоматический режим тестирования обновлений для ряда услуг на внешнем сайте компании, взаимодействие информационной системы с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) и создание фреймворка, который заложил основу для дальнейшего развития системы автотестов пользовательского интерфейса внутренней информационной системы.

На текущий момент в специализированной системе автоматизированы процессы тестирования ПО для обновления/изменения таких доступных на сайте «Ингосстраха» услуг, как: калькулятор «Страхование путешественников», калькулятор «Ипотечное страхование», калькулятор «Страхование от несчастного случая». Также были разработаны и внедрены автотесты на корректность работы для модулей системы, отвечающих за взаимодействия с внешними системами, например, проверка правильности данных, отправляемых в РСА в рамках учета полисов ОСАГО.

Разработанный и внедренный функционал помогает моделировать различные ситуации, возникающие при заполнении полей заявки на сайте «Ингосстраха», и проверять корректность взаимодействия по следующим направлениям: договор ОСАГО, Е-ОСАГО, урегулирование убытков. Системой автотестирования охвачены все процессы и этапы прохождения договора в информационной системе страховой компании: от создания или внесения изменений до закрытия и фиксации убытков.

Сейчас в автоматическом режиме можно проводить проверку функциональности при обновлении системы.

«Совместный с "Рексофт" проект по созданию системы автотестирования в "Ингосстрахе" стал для "Техносерв консалтинг" значительным этапом в развитии компетенций наших экспертов в автотестировании прикладных информационных систем. В рамках проекта мы создали высокоэффективную команду специалистов, которая в сжатые сроки решает достаточно сложные задачи по автоматизации регрессионного тестирования информационной системы заказчика внутри циклов выпуска релизов к ней», – сказала менеджер по развитию бизнеса компании «Техносерв консалтинг» Елена Козлова.

«Автотестирование уже доказало свою эффективность – качество выпускаемого продукта стало выше. Мы сокращаем расходы и повышаем результативность проверки процессов. Грамотное внедрение системы автотестирования позволяет сократить время прохождения одного цикла регрессионного тестирования, и, как следствие, увеличить количество таких циклов. Мы видим применение системы практически на всех этапах разработки ПО в рамках методологии DevOps, и это соответствует общемировым трендам», – отметил вице-президент по информационным технологиям компании «Ингосстрах» Алексей Клепиков.