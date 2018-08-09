«МойОфис» подтвердил совместимость с «РЕД ОС»

«Новые облачные технологии» и «Ред Софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов - ПО «МойОфис Стандартный» версия 2018.01 и операционной системы «РЕД ОС» версия 7.1 МУРОМ.

Офисный пакет «МойОфис Стандартный», в состав которого входят приложения для работы с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями и почтой, корректно функционирует на рабочих станциях, оснащенных операционной системой «РЕД ОС».

«РЕД ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Тестирование на совместимость продуктов "Новые облачные технологии" и Ред Софт является логическим продолжением технологического партнерства компаний. Работа ведется активно, в том числе благодаря регулярному взаимодействию в рамках Комитета по интеграции ПО при АРПП "Отечественный софт", что безусловно укрепляет диалог между отечественными разработчиками», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Важной задачей для обеспечения технологической независимости государства и компаний является не только создание отечественного программного обеспечения, но и его взаимная совместимость. Развивая офисную платформу "МойОфис" мы видим одной из важнейших задач поддержку широкого спектра отечественных программных продуктов как системных, так и прикладных, что создает здоровую конкурентную среду. В рамках технологического сотрудничества с компанией "Ред Софт" мы обеспечиваем максимальную технологическую совместимость наших продуктов с учетом преимуществ операционной системы РЕД ОС, включая их техническую поддержку», - отметил Евгений Фенюшин, директор по продукту компании «Новые облачные технологии».