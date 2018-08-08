Pingdelivery обеспечит логистические компании ПО с индивидуальными запросами

Pingdelivery на базе своей логистической платформы Pingdelivery дорабатывает свое программное обеспечение под запросы клиентов, которые представляют бизнесы, связанные с доставкой и логистикой (фулфилмент и доставка последней мили).

Pingdelivery занимается курьерской доставкой в разных регионах мира более двух лет, и имеет собственное программное обеспечение.

CEO Pingdelivery Антон Бутер отметил: «В России есть множество компаний, связанных с доставкой заказов, которые не удовлетворены текущими решениями в части программного обеспечения на рынке. Большинство из них является узкоспециализированным и не позволяет охватить все основные бизнес процессы либо напротив, настолько перегружены исчерпывающим функционалом и сложным интерфейсом, что зачастую работа превращается в пытку для сотрудников. Альтернативное решение, к которому зачастую прибегают - это самостоятельная разработка системы под себя. Но в данном случае компании зачастую подвержены рискам, и этот вариант приводит к потере денег и отсутствию нужного результата. Причины тому банальны - плохая проработка технического задания и интерфейсов, отсутствие технической экспертизы и цикла разработки, желание сэкономить на трудозатратах и квалифицированных разработчиках, продуктовой команде».

Команда Pingdelivery обладает технической и операционной экспертизой в области доставки и логистики, чтобы эффективно получить решение, которое принесет пользу сотрудникам «в полях». Изначально в Pingdelivery ориентировались на то, что организация процесса доставки и хранения товаров очень сильно отличается у компаний, в зависимости от сферы бизнеса и ее размера. Поэтому в логистические продукты закладывали гибкость, которая позволит в дальнейшем настраивать решение под себя.

Сейчас в компании готовы к тому, чтобы привлекать внешних партнеров и клиентов, которые не удовлетворены текущим программным решением.